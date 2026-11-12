به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن ژاله‌نیا، مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا، روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: هجدهمین کارگاه آموزشی پیشواشناسی ویژه دانش‌آموزان مقطع متوسطه در مدرسه فاطمیه برگزار شد.

او هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی نسل نوجوان با پیشینه تاریخی و فرهنگی شهرستان، معرفی آثار و بناهای تاریخی و شناساندن ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری منطقه عنوان کرد و افزود: ترویج فرهنگ حفاظت و صیانت از میراث ارزشمند گذشتگان از دیگر اهداف این برنامه آموزشی است.

ژاله‌نیا با تأکید بر اهمیت شناخت هویت تاریخی و فرهنگی در میان نسل جوان بیان کرد: آشنایی دانش‌آموزان با تاریخ، تمدن و داشته‌های فرهنگی زادگاه خود، نقش مؤثری در تقویت حس تعلق به سرزمین و افزایش مسئولیت‌پذیری آنان در قبال حفظ و نگهداری آثار تاریخی دارد.

او ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیشواشناسی در مدارس، فرصتی ارزشمند برای انتقال دانش و آگاهی درباره ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان به نسل آینده است و تلاش می‌کنیم با استمرار این برنامه‌ها، زمینه مشارکت فعال‌تر دانش‌آموزان در پاسداشت میراث فرهنگی فراهم شود.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا در پایان از همکاری و همراهی مدیریت و کادر آموزشی مدرسه فاطمیه در برگزاری این کارگاه قدردانی کرد.

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