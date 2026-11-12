۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۷

برگزاری هجدهمین کارگاه آموزشی «پیشواشناسی» ویژه دانش‌آموزان در شهرستان پیشوا

برگزاری هجدهمین کارگاه آموزشی «پیشواشناسی» ویژه دانش‌آموزان در شهرستان پیشوا

هجدهمین کارگاه آموزشی میراث فرهنگی با عنوان «پیشواشناسی» با هدف آشنایی دانش‌آموزان با تاریخ، هویت فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان پیشوا در مدرسه فاطمیه این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن ژاله‌نیا، مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا، روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: هجدهمین کارگاه آموزشی پیشواشناسی ویژه دانش‌آموزان مقطع متوسطه در مدرسه فاطمیه برگزار شد.

او هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی نسل نوجوان با پیشینه تاریخی و فرهنگی شهرستان، معرفی آثار و بناهای تاریخی و شناساندن ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری منطقه عنوان کرد و افزود: ترویج فرهنگ حفاظت و صیانت از میراث ارزشمند گذشتگان از دیگر اهداف این برنامه آموزشی است.

ژاله‌نیا با تأکید بر اهمیت شناخت هویت تاریخی و فرهنگی در میان نسل جوان بیان کرد: آشنایی دانش‌آموزان با تاریخ، تمدن و داشته‌های فرهنگی زادگاه خود، نقش مؤثری در تقویت حس تعلق به سرزمین و افزایش مسئولیت‌پذیری آنان در قبال حفظ و نگهداری آثار تاریخی دارد.

او ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیشواشناسی در مدارس، فرصتی ارزشمند برای انتقال دانش و آگاهی درباره ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان به نسل آینده است و تلاش می‌کنیم با استمرار این برنامه‌ها، زمینه مشارکت فعال‌تر دانش‌آموزان در پاسداشت میراث فرهنگی فراهم شود.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا در پایان از همکاری و همراهی مدیریت و کادر آموزشی مدرسه فاطمیه در برگزاری این کارگاه قدردانی کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082101641
مریم خدابنده
دبیر مریم قربانی‌نیا

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