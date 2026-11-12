۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸

نشست هم‌اندیشی فرصت‌های توسعه گردشگری شهرستان کوثر برگزار شد/ بررسی مشکلات سرمایه‌گذاران و اعلام حمایت از ایجاد پروژه‌های جدید

نشست هم‌اندیشی فرصت‌های توسعه گردشگری شهرستان کوثر برگزار شد/ بررسی مشکلات سرمایه‌گذاران و اعلام حمایت از ایجاد پروژه‌های جدید

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: نشست هم‌اندیشی فرصت‌های توسعه گردشگری شهرستان کوثر با هدف شناخت ظرفیت‌ها و احصا مسائل و مشکلات موجود در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری عصر روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ ضمن اشاره به برگزاری نشست هم‌اندیشی فرصت‌های توسعه گردشگری شهرستان کوثر، گفت: این نشست با همکاری فرمانداری کوثر، حضور سرمایه‌گذاران و صاحب‌نظران و با هدف شناخت ظرفیت‌ها و احصا مسائل و مشکلات موجود در حوزه گردشگری این شهرستان برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: با برگزاری این نشست‌ها در هر شهرستان، تلاش می‌کنیم مطابق با ظرفیت هر منطقه برنامه‌ها و راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان‌ها را مطابق با نظر فعالان و کارشناسان این حوزه تعریف کنیم.

او با اشاره به وجود تقاضای سرمایه‌گذاری در شهرستان کوثر و اعلام حمایت از آنها، تاکید کرد: همچنین در این جلسه با حضور سرمایه‌گذاران فعال در حوزه گردشگری شهرستان، مسائل و مشکلات پروژه‌های فعال و در حال اجرا بررسی و درمورد آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد.

جباری ضمن تقدیر از حضور فعالان صنایع‌دستی در این جلسه و بررسی مسائل و مشکلات آنها، ادامه داد: به منظور تکمیل زنجیره آموزش، تولید و فروش محصولات صنایع‌دستی در شهرستان کوثر، نیازمند ایجاد محل‌های عرضه محصولات صنایع‌دستی هستیم که در این مورد آماده همکاری برای ایجاد مرکز صنایع‌دستی و همچنین استفاده از ظرفیت تاسیسات گردشگری برای فروش آثار هنرمندان هستیم.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082101642
توحید سیف
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha