به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری عصر روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ ضمن اشاره به برگزاری نشست هم‌اندیشی فرصت‌های توسعه گردشگری شهرستان کوثر، گفت: این نشست با همکاری فرمانداری کوثر، حضور سرمایه‌گذاران و صاحب‌نظران و با هدف شناخت ظرفیت‌ها و احصا مسائل و مشکلات موجود در حوزه گردشگری این شهرستان برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: با برگزاری این نشست‌ها در هر شهرستان، تلاش می‌کنیم مطابق با ظرفیت هر منطقه برنامه‌ها و راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان‌ها را مطابق با نظر فعالان و کارشناسان این حوزه تعریف کنیم.

او با اشاره به وجود تقاضای سرمایه‌گذاری در شهرستان کوثر و اعلام حمایت از آنها، تاکید کرد: همچنین در این جلسه با حضور سرمایه‌گذاران فعال در حوزه گردشگری شهرستان، مسائل و مشکلات پروژه‌های فعال و در حال اجرا بررسی و درمورد آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد.

جباری ضمن تقدیر از حضور فعالان صنایع‌دستی در این جلسه و بررسی مسائل و مشکلات آنها، ادامه داد: به منظور تکمیل زنجیره آموزش، تولید و فروش محصولات صنایع‌دستی در شهرستان کوثر، نیازمند ایجاد محل‌های عرضه محصولات صنایع‌دستی هستیم که در این مورد آماده همکاری برای ایجاد مرکز صنایع‌دستی و همچنین استفاده از ظرفیت تاسیسات گردشگری برای فروش آثار هنرمندان هستیم.

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