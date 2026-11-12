۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۹

بزرگ‌ترین جشنواره گردشگری انار جنوب شرق استان تهران در ورامین برگزار می‌شود

بزرگ‌ترین جشنواره گردشگری انار جنوب شرق استان تهران در ورامین برگزار می‌شود

جشنواره گردشگری انار ورامین با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، از ۲۷ آبان‌ماه به مدت ۱۰ روز در باغ فدک شهر ورامین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، با اعلام این خبر اظهار کرد: بزرگ‌ترین جشنواره انار جنوب شرق استان تهران به همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان فرهنگی شهرداری ورامین و با میزبانی شهر ورامین برگزار خواهد شد.

او با اشاره به پیشینه تاریخی انار ورامین در کشاورزی و باغداری ایران افزود: انار یکی از محصولات ارزشمند و شاخص این منطقه است و برگزاری این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری شهرستان، آشنایی نسل جدید با این محصول بومی و جذب گردشگران به مقصد تاریخی و گردشگری ورامین فراهم می‌کند.

تاجیک با بیان اینکه این جشنواره از ۲۷ آبان‌ماه به مدت ۱۰ روز میزبان علاقه‌مندان خواهد بود، تصریح کرد: این رویداد در محل باغ فدک شهر ورامین، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۰ برگزار می‌شود و باغداران ورامینی محصولات انار و فرآورده‌های متنوع آن از جمله آب‌انار، رب انار، لواشک انار، شکلات انار، بستنی انار و شربت انار را عرضه خواهند کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین ادامه داد: در بخش جنبی این جشنواره، نمایشگاه صنایع‌دستی، غذاهای محلی و سوغات منطقه نیز برپا می‌شود و هنرمندان ورامینی فرصت خواهند داشت تا تازه‌ترین دست‌آفریده‌ها و تولیدات هنری خود را در معرض دید و عرضه علاقه‌مندان قرار دهند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری این رویداد ضمن حمایت از باغداران و تولیدکنندگان محلی، زمینه رونق گردشگری، معرفی توانمندی‌های صنایع‌دستی و تقویت اقتصاد بومی شهرستان ورامین را فراهم کند.

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کد خبر 1405082101643
مریم خدابنده
دبیر مریم قربانی‌نیا

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