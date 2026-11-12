به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، با اعلام این خبر اظهار کرد: بزرگ‌ترین جشنواره انار جنوب شرق استان تهران به همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان فرهنگی شهرداری ورامین و با میزبانی شهر ورامین برگزار خواهد شد.

او با اشاره به پیشینه تاریخی انار ورامین در کشاورزی و باغداری ایران افزود: انار یکی از محصولات ارزشمند و شاخص این منطقه است و برگزاری این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری شهرستان، آشنایی نسل جدید با این محصول بومی و جذب گردشگران به مقصد تاریخی و گردشگری ورامین فراهم می‌کند.

تاجیک با بیان اینکه این جشنواره از ۲۷ آبان‌ماه به مدت ۱۰ روز میزبان علاقه‌مندان خواهد بود، تصریح کرد: این رویداد در محل باغ فدک شهر ورامین، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۰ برگزار می‌شود و باغداران ورامینی محصولات انار و فرآورده‌های متنوع آن از جمله آب‌انار، رب انار، لواشک انار، شکلات انار، بستنی انار و شربت انار را عرضه خواهند کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین ادامه داد: در بخش جنبی این جشنواره، نمایشگاه صنایع‌دستی، غذاهای محلی و سوغات منطقه نیز برپا می‌شود و هنرمندان ورامینی فرصت خواهند داشت تا تازه‌ترین دست‌آفریده‌ها و تولیدات هنری خود را در معرض دید و عرضه علاقه‌مندان قرار دهند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری این رویداد ضمن حمایت از باغداران و تولیدکنندگان محلی، زمینه رونق گردشگری، معرفی توانمندی‌های صنایع‌دستی و تقویت اقتصاد بومی شهرستان ورامین را فراهم کند.

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