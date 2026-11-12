۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۹

شهرستان کوثر ظرفیت ایجاد موزه در راستای طرح هر شهر یک موزه را دارد/ تهیه ۶ موافقت اصولی بی‌نام برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوثر

شهرستان کوثر ظرفیت ایجاد موزه در راستای طرح هر شهر یک موزه را دارد/ تهیه ۶ موافقت اصولی بی‌نام برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوثر

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در دیدار با فرماندار شهرستان کوثر به آمادگی این اداره کل برای ایجاد موزه در شهر گیوی در راستای طرح هر شهر یک موزه خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری عصر چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در دیدار با فرماندار شهرستان کوثر، گفت: این شهرستان با توجه به غنای تاریخی و فرهنگی منطقه، ظرفیت ایجاد موزه را دارد و ما آماده همکاری با شهرداری گیوی هستیم تا در قالب یک تفاهمنامه و در راستای طرح هر شهر یک موزه، برای ایجاد موزه در شهرستان کوثر اقدام کنیم. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: ایجاد موزه در قالب این طرح نیازمند همکاری شهرداری‌ها و میراث‌فرهنگی براساس تفاهمنامه وزارتخانه‌های متبوع است و با توجه به وجود ساختمان اداری در شهرستان کوثر، زمینه ایجاد موزه از سوی میراث‌فرهنگی فراهم است.

او همچنین با اشاره به لزوم همکاری و هم‌دلی در برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها به منظور معرفی ظرفیت‌های منطقه، تاکید کرد: آماده همکاری در برگزاری جشنواره‌ها از جمله جشنواره زمستانی در شهرستان کوثر هستیم و همچنین پیشنهاد می‌کنیم همایش معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری این شهرستان با همکاری فرمانداری و میراث‌فرهنگی در بهار سال آتی برگزار شود.

جباری ادامه داد: در همین راستا و به منظور جذب سرمایه‌گذاران ۶ موافقت اصولی بی‌نام برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری شهرستان کوثر تهیه شده است که آماده حضور سرمایه‌گذاران و واگذاری به بخش خصوصی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: مطالعه و احیای بافت قدیمی شهرستان کوثر، نصب تابلوهای معرفی جاذبه‌های گردشگری در مسیرهای منتهی به این شهرستان و پیگیری برای جذب اعتبارات به منظور مرمت، کاوش و مطالعات در حوزه آثار تاریخی و محوطه‌های باستانی از دیگر اقداماتی است که در حوزه شهرستان کوثر انجام می‌شود.

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کد خبر 1405082101644
توحید سیف
دبیر مریم قربانی‌نیا

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