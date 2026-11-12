به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری عصر چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در دیدار با فرماندار شهرستان کوثر، گفت: این شهرستان با توجه به غنای تاریخی و فرهنگی منطقه، ظرفیت ایجاد موزه را دارد و ما آماده همکاری با شهرداری گیوی هستیم تا در قالب یک تفاهمنامه و در راستای طرح هر شهر یک موزه، برای ایجاد موزه در شهرستان کوثر اقدام کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: ایجاد موزه در قالب این طرح نیازمند همکاری شهرداری‌ها و میراث‌فرهنگی براساس تفاهمنامه وزارتخانه‌های متبوع است و با توجه به وجود ساختمان اداری در شهرستان کوثر، زمینه ایجاد موزه از سوی میراث‌فرهنگی فراهم است.

او همچنین با اشاره به لزوم همکاری و هم‌دلی در برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها به منظور معرفی ظرفیت‌های منطقه، تاکید کرد: آماده همکاری در برگزاری جشنواره‌ها از جمله جشنواره زمستانی در شهرستان کوثر هستیم و همچنین پیشنهاد می‌کنیم همایش معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری این شهرستان با همکاری فرمانداری و میراث‌فرهنگی در بهار سال آتی برگزار شود.

جباری ادامه داد: در همین راستا و به منظور جذب سرمایه‌گذاران ۶ موافقت اصولی بی‌نام برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری شهرستان کوثر تهیه شده است که آماده حضور سرمایه‌گذاران و واگذاری به بخش خصوصی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: مطالعه و احیای بافت قدیمی شهرستان کوثر، نصب تابلوهای معرفی جاذبه‌های گردشگری در مسیرهای منتهی به این شهرستان و پیگیری برای جذب اعتبارات به منظور مرمت، کاوش و مطالعات در حوزه آثار تاریخی و محوطه‌های باستانی از دیگر اقداماتی است که در حوزه شهرستان کوثر انجام می‌شود.

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