به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در جریان نشست مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی با مسئولان و اعضای پایگاه شهر تاریخی یزد که بیستم آبان‌ماه برگزار شد، کارشناسان و اعضای پایگاه شهر تاریخی یزد، گزارشی از اقدامات انجام‌شده، فعالیت‌های جاری و برنامه‌های این مجموعه در زمینه حفاظت، صیانت و مدیریت میراث جهانی شهر تاریخی یزد ارائه کردند و به تشریح اقدامات و فعالیت‌های تخصصی پایگاه پرداختند.

در ادامه این بازدید، موضوعات مرتبط با روند حفاظت و مدیریت بافت تاریخی یزد و اقدامات مورد نیاز برای صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این محدوده مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره فعالیت‌های پایگاه و مسائل مرتبط با حفاظت از این اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو تبادل نظر کردند.

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