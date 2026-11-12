به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالحمید حرمتی، رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌داران و سایر تأسیسات گردشگری همگن خوزستان، در روز برگزاری انتخابات این تشکل با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه تشکل‌های صنفی اظهار کرد: جامعه حرفه‌ای باید مانند چتری بالای سر اعضای خود قرار بگیرد تا فعالان این صنعت از آسیب‌های حاشیه‌ای مصون بمانند و بتوانند از حقوق قانونی و صنفی خود دفاع کنند؛ چراکه فلسفه وجودی تشکل‌ها، دفاع از منافع جمعی اعضاست.

او در آغاز سخنان خود از تلاش‌های خانم قشقایی که به گفته وی ۲۳ سال در حوزه پیگیری مسائل صنفی و تأسیسات گردشگری فعالیت داشته است، قدردانی کرد و خواستار تشویق حاضران به پاس سال‌ها تلاش و پیگیری مستمر او شد.



پیگیری اصلاح قوانین برای رفع مشکلات تأسیسات گردشگری

حرمتی با اشاره به مشکلاتی که خارج از اختیار تشکل‌های صنفی و حتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی قرار دارند، گفت: بخشی از مشکلات تأسیسات گردشگری ناشی از شرایطی مانند همه‌گیری کرونا و پیامدهای جنگ و بحران‌های مختلف است که موجب کاهش ضریب اشغال و درآمد واحدهای گردشگری شده است؛ با این حال، در کنار این مسائل، اصلاح قوانین و مقررات نیز از مهم‌ترین محورهای فعالیت جامعه حرفه‌ای بوده است.

او با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاران در حفظ زیرساخت‌های گردشگری کشور افزود: ما در این صنعت با دو گروه سرمایه‌گذار و سرمایه مواجه هستیم. سرمایه‌گذاران کسانی هستند که وقت، عمر و سرمایه خود را برای توسعه این آب‌وخاک صرف می‌کنند. بسیاری از این افراد می‌توانستند سرمایه خود را در حوزه‌های دیگری به کار بگیرند، اما با علاقه و تعهد در صنعت گردشگری مانده‌اند.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌داران خوزستان با اشاره به یکی از اصلاحات قانونی پیگیری‌شده از سوی تشکل‌های هتل‌داری بیان کرد: اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری از جمله اقدامات مهمی بود که با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی به نتیجه رسید.

او توضیح داد: پیش از این، اگر یک واحد گردشگری چند شریک داشت و حتی یکی از شرکا به هر دلیلی با تمدید پروانه بهره‌برداری مخالفت می‌کرد، امکان تمدید مجوز وجود نداشت و این مسئله مشکلات فراوانی برای برخی مجموعه‌ها ایجاد کرده بود. با پیگیری انجام‌شده در دوره وزارت آقای ضرغامی، این مقرره اصلاح شد و مقرر شد در صورت بروز اختلاف میان شرکا، موضوع در کمیسیون عالی نظارت بررسی و بر اساس رأی اکثریت درباره تمدید پروانه تصمیم‌گیری شود.

حرمتی ادامه داد: با اصلاح این تبصره، مشکل بیش از ۱۰۰ هتل و واحد گردشگری در کشور برطرف شد و مجموعه‌هایی که به دلیل اختلاف میان شرکا با مشکل تمدید مجوز مواجه شده بودند، امکان ادامه فعالیت پیدا کردند.

تغییر تعرفه برق و پیگیری معافیت‌های مالیاتی

او با اشاره به دیگر مطالبات قانونی جامعه حرفه‌ای گفت: در حال حاضر چند موضوع مهم را برای اصلاح قوانین و مقررات دنبال می‌کنیم که یکی از آن‌ها اصلاح قانون مربوط به خلع ید و تخلیه تأسیسات گردشگری در چارچوب قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی است.

به گفته حرمتی، هدف از این پیگیری آن است که تأسیسات گردشگری مشمول مقرراتی که به خلع ید و تخلیه منجر می‌شود، قرار نگیرند و بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

او همچنین تغییر تعرفه برق تأسیسات گردشگری از تعرفه صنعتی به تعرفه فرهنگی را از دیگر مطالبات مهم این بخش دانست و افزود: در صورت تحقق این موضوع، هزینه برق واحدهای گردشگری به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و فشار هزینه‌های جاری بر فعالان این صنعت کمتر خواهد شد.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌داران خوزستان با اشاره به نشست اخیر با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تهران اظهار کرد: در این جلسه، موضوع معافیت ۵۰ درصدی مالیات تأسیسات گردشگری مطرح شد و وزیر میراث‌فرهنگی قول پیگیری و تلاش برای حل این موضوع را دادند. همچنین موضوع تعرفه خدمات و هزینه‌های مرتبط با تأسیسات گردشگری از جمله برق با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط و از مسیر وزارت اقتصاد و وزارت نیرو در حال پیگیری است.

او افزود: مجموعه این اقدامات با هدف اصلاح مقررات و کاهش هزینه‌های فعالیت تأسیسات گردشگری انجام می‌شود تا واحدها بتوانند با توان بیشتری به ارائه خدمات بپردازند.



۱۵ محور فعالیت جامعه حرفه‌ای هتل‌داران خوزستان

حرمتی در ادامه، گزارشی از عملکرد جامعه حرفه‌ای هتل‌داران و تأسیسات گردشگری همگن خوزستان ارائه کرد و گفت: این جامعه در دوره فعالیت خود با رویکرد حمایت از حقوق صنفی اعضا، پیگیری مطالبات قانونی، اصلاح مقررات، توسعه تعامل با دستگاه‌های اجرایی و مشارکت در تصمیم‌سازی‌های حوزه گردشگری، در مسیر تقویت جایگاه بخش خصوصی حرکت کرده است.

او مهم‌ترین محورهای فعالیت این تشکل را چنین برشمرد:

۱. همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در زمینه صدور و تمدید پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری.

۲. همکاری با شرکت عامل تطبیق و ارزیابی تأسیسات گردشگری در راستای استانداردسازی و ارتقای کیفیت خدمات.

۳. عضویت و مشارکت در کمیته‌های فنی بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به شکایات تأسیسات گردشگری.

۴. حضور در جلسات کمیته فنی سرمایه‌گذاری و مشارکت در بررسی طرح‌ها و صدور موافقت‌های اولیه و اصولی تأسیسات گردشگری.

۵. عضویت و مشارکت در جلسات شورای راهبردی گردشگری استان.

۶. حضور در جلسات هیئت‌مدیره جامعه هتل‌داران ایران و پیگیری مطالبات صنفی در سطح ملی.

۷. مشارکت در کمیسیون‌های نرخ‌گذاری استان و پیگیری تعیین و تصویب نرخ خدمات تأسیسات گردشگری.

۸. برگزاری نشست و تعامل با استاندار، معاونان استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری مشکلات و صیانت از حقوق اعضا.

۹. پیگیری تدوین و اصلاح قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با حقوق تأسیسات گردشگری در سطح ملی.

۱۰. مکاتبه و پیگیری مستمر با دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شرکت‌های آب، برق، گاز و شهرداری‌ها، برای دفاع از حقوق و مطالبات اعضا.

۱۱. مشارکت در جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر و کمیته‌های تخصصی نوروزی با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران.

۱۲. همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی در برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری استانی و ملی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری خوزستان.

۱۳. تعامل با فرماندهی انتظامی و اداره‌کل نظارت بر اماکن عمومی برای تأمین امنیت گردشگران و مسافران و تسهیل فعالیت واحدهای گردشگری.

۱۴. شناسایی و پیگیری موضوع فعالیت واحدهای غیرمجاز گردشگری در سطح استان.

۱۵. ارائه مشاوره‌های فنی و تخصصی در زمینه ایجاد، تجهیز، مدیریت و نحوه اداره تأسیسات گردشگری.



تغییر ساختار تشکل‌ها و واگذاری بخشی از وظایف به انجمن‌های حرفه‌ای

رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌داران خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر ساختار تشکل‌های گردشگری بر اساس مصوبات و شیوه‌نامه‌های جدید وزارت میراث‌فرهنگی اشاره کرد و گفت: بر اساس مقررات جدید، جامعه حرفه‌ای هتل‌داران استان به انجمن حرفه‌ای هتل‌داران و سایر تأسیسات گردشگری همگن تغییر ساختار می‌دهد و اساسنامه‌ای یکسان برای این تشکل‌ها در سراسر کشور تدوین شده است.

او ادامه داد: در ساختار جدید قرار است بخشی از وظایف وزارت میراث‌فرهنگی و ادارات کل استانی به تشکل‌های حرفه‌ای واگذار شود تا امور مربوط به تأسیسات گردشگری تسهیل و روند فعالیت‌ها روان‌تر شود.

حرمتی با اشاره به موضوع مناطق آزاد افزود: بر اساس مقررات جدید، تشکل‌های فعال در مناطق آزاد نیز باید با ساختار تشکل‌های استانی هماهنگ و در قالب تشکل‌های واحد و جامع فعالیت کنند تا امکان پیگیری منسجم‌تر مطالبات صنفی فراهم شود.



تأسیسات گردشگری؛ خادمان مردم و سرمایه‌های ملی

او با تأکید بر ماهیت خدماتی و عمومی فعالیت تأسیسات گردشگری اظهار کرد: همه این تأسیسات متعلق به این آب‌وخاک و مردم هستند. ما در مجموعه‌هایی فعالیت می‌کنیم که به‌عنوان اماکن عمومی شناخته می‌شوند و باید بپذیریم که در این حوزه بیش از آنکه صرفاً یک تاجر یا صاحب کسب‌وکار باشیم، خدمتگزار مردم هستیم.

حرمتی افزود: بارها این موضوع را گفته‌ام که نباید فعالان این صنعت را صرفاً با نگاه تجاری و اقتصادی ارزیابی کرد. بسیاری از افراد حاضر در این حوزه می‌توانستند سرمایه خود را در بخش‌های دیگر به کار بگیرند و درآمد بیشتری کسب کنند، اما با علاقه و عشق به این سرزمین، وقت و عمر خود را صرف حفظ و اداره تأسیسات گردشگری کرده‌اند.

او در پایان با ابراز امیدواری نسبت به ادامه فعالیت و خدمت در کنار اعضای جامعه حرفه‌ای هتل‌داران گفت: امیدوارم با همراهی و اعتماد اعضا بتوانیم همچنان در خدمت این مجموعه باشیم، از حقوق صنفی فعالان گردشگری دفاع کنیم و برای حفاظت از سرمایه‌هایی که متعلق به مردم و این سرزمین است، گام برداریم.

حرمتی در پایان از اعضا خواست در دو بخش از فرایند پیش‌رو مشارکت کنند؛ نخست انتخاب اعضای هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای هتل‌داران و سایر تأسیسات همگن گردشگری خوزستان و دوم رأی‌گیری درباره تطبیق اساسنامه و تغییر نام تشکل، تا فعالیت انجمن در چارچوب ساختار و مقررات جدید ادامه یابد.



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