بررسی موانع و مشکلات هنرمندان ابریشم کشی شهر ملی بایگ تربت حیدریه

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین خواجه بیدختی امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۵ در جلسه تخصصی بررسی مشکلات و موانع هنرمندان ابریشم کشی شهر ملی بایگ تربت‌حیدریه اظهار کرد: ما در وزارتخانه برای حمایت از صنایع‌دستی و تولیدات سنتی که ریشه در فرهنگ اصیل دارند، برنامه‌های ویژه‌ای در دستور کار داریم.

سرپرست اداره کل حمایت از تولید صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: هدف ما در بایگ، ایجاد یک اکوسیستم حمایتی است تا ابریشم‌کشان بتوانند با تمرکز بر کیفیت و نوآوری، محصولات خود را به بازارهای جهانی صادر کنند.

او تصربح کرد: شهر ملی بایگ و روستای ملی بسک با تولید بیش از ۸۰ درصد ابریشم کشور به‌عنوان پایتخت ابریشم کشور و در فهرست شهر و روستاهای ملی کشور در حوزه صنایع دستی ثبت ملی شده‌اند که با رفع این موانع ، پیگیر جهانی شدن این شهر نیز هستیم.

خواجه بیدختی ضمن تقدیر از ماندگاری هنر ابریشم‌کشی در منطقه بایگ، بر اهمیت اقتصادی و فرهنگی این صنعت برای استان و کشور تاکید کرد و افزود: صنعت ابریشم یکی از ارکان اصلی گردشگری و هویت هنری این منطقه است و نباید اجازه دهیم این زنجیره تولید به دلیل مشکلات اقتصادی یا کمبود منابع از هم بپاشد.

سرپرست اداره کل حمایت از تولید صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به درخواست‌های تولیدکنندگان ابریشم‌کشان بایگ نسبت به چالش‌هایی نظیر کمبود مواد اولیه، مالیات ارزش افزوده، بیمه هنرمندان، تداخل مجوز بین ادارات متولی و کمبود تسهیلات، تصریح کرد: حمایت از تولید، تنها به تامین مالی محدود نمی‌شود، بلکه بهبود زنجیره تامین از پرورش کرم ابریشم تا عرضه محصول نهایی در بازار، اولویت اصلی است.

او ادامه داد: در راستای حمایت از صنایع دستی و تولیدات سنتی ابریشمی با شنیدن مشکلات شرکت‌های تعاونی ابریشم کشان و هنرمندان فعال در این حوزه، دستور پیگیری رفع مشکلات زیرساختی و تامین مواد اولیه تولیدکنندگان این حوزه صادر شد.

هم‌چنین سمیه روانخواه معاون صنایع‌دستی اداره کل مبراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: این جلسه با هدف شناسایی گلوگاه‌های تولید و تدوین برنامه‌های حمایتی برای احیای مجدد صنعت ابریشم‌کشان بایگ انجام شد.

خواجه بیدختی افزود: نیازمندی‌ها و موانع موجود شناسایی و راهکارهای اجرایی برای رفع آن‌ها در سطح وزارتخانه و اداره کل استان تشکیل و پیگیری شود و انتظار می‌رود با این اقدامات، شاهد رونق مجدد تولید و افزایش اشتغال در کانون‌ ابریشم‌ منطقه باشیم.

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