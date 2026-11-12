به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ جلسه کارگروه شورای گردشگری ساحلی موضوع بند «ج» ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه، به ریاست رسول رستمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر و با حضور نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر در حاشیه این نشست با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های گسترده سواحل و بنادر استان، توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی و ساحلی از اولویت‌های مهم در مسیر رونق صنعت گردشگری و افزایش جذب گردشگران به استان است.

او افزود: در این جلسه ضمن بررسی و پیگیری مصوبات نشست‌های گذشته، موضوعات مهمی از جمله توسعه اسکله‌های گردشگری ساحلی، بررسی امکان ایجاد اسکله مارینا در بندر بوشهر، ایجاد پایگاه پایش محیط‌زیست در بندر کنگان و ایجاد اسکله گردشگری در بندر عسلویه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات و تصمیمات مناسبی برای پیگیری و پیشبرد این طرح‌ها اتخاذ شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر تصریح کرد: فعالیت منسجم این کارگروه و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز رفع موانع، تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی و فراهم شدن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی باشد.

ابراهیمی ادامه داد: توسعه اسکله‌های گردشگری و زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت‌های دریایی، علاوه بر ایجاد تنوع در محصولات گردشگری استان، نقش مؤثری در افزایش ماندگاری مسافران، رونق کسب‌وکارهای محلی و بهره‌مندی جوامع ساحلی از منافع اقتصادی گردشگری خواهد داشت.

او در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت استان بوشهر برای میزبانی از گردشگران در فصل گردشگری، اجرای این طرح‌ها و تقویت زیرساخت‌های ساحلی و دریایی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، افزایش حضور گردشگران و تبدیل ظرفیت‌های طبیعی و دریایی استان به فرصت‌های پایدار اقتصادی ایفا کند.

انتهای پیام/