اردبیل؛ قطب گردشگری سلامت و مذهبی کشور

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلیل جباری عصر پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۵ در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: اردبیل قطب گردشگری مذهبی، عرفانی و فرهنگی است و تنوع گردشگری آن بیش از سایر استان‌هاست. این استان در حوزه گردشگری عشایری، سلامت و زمستانی ظرفیت‌های ویژه‌ای دارد و ظرفیت پذیرایی از ۸ میلیون مسافر را داراست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: استان اردبیل با بیش از ۱۱۳ چشمه آبگرم، ۲۰ هزار تخت اقامتی، ۳۰ مجتمع آب‌درمانی و ۴۶۹ واحد گردشگری شامل ۲۹۰ واحد اقامتی و ۷۹ واحد خدماتی و پشتیبان، از جمله آژانس‌های مسافرتی، مجتمع‌های بین‌راهی و گردشگری کشاورزی، از قطب‌های تاسیسات مدرن گردشگری کشور است.

او تاکید کرد: در یک سال گذشته اردبیل در کنار مازندران و گیلان از قطب‌های گردشگری کشور بوده و پذیرای مسافران بیشتری بوده است. روند صدور موافقت اصولی از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ افزایش یافته و نزدیک ۲۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری با ظرفیت اشتغال نزدیک ۸ هزار نفر صادر شده است، این پروژه‌ها فضایی نزدیک به یک میلیون متر مربع را شامل می‌شوند و ترکیبی از مجتمع‌های گردشگری، هتل، بوم‌گردی، پذیرایی بین‌راهی و مجتمع‌های سلامت و آب‌درمانی هستند.

جباری ادامه داد: هم‌اکنون ۹۰ پروژه در حال ساخت داریم که از ۱۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت دارند؛ با اجرای این پروژه‌ها نزدیک ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و فرصت شغلی برای سه هزار نفر ایجاد می‌شود و ۲ هزار اتاق و ۴۴۷۹ تخت اقامتی را شامل خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل با اشاره به تفاهم‌نامه‌های همایش سرمایه‌گذاری استان گفت: به همت استاندار و حمایت نمایندگان، هشت تفاهم‌نامه وارد فاز اجرایی شده است که می‌تواند برای هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کند و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را در بر گیرد. یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها، ایجاد مرکز و قطب گردشگری سلامت در شهرستان نیر است که زمین آن آماده واگذاری است و موافقت اصولی آن صادر شده است. همچنین سه هتل پنج‌ستاره عملیات اجرایی خود را آغاز خواهند کرد و مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند. حضور هلدینگ ماهان نیز از پروژه‌های مهم و در مرحله صدور موافقت اصولی است.

او در ادامه با اشاره به وضعیت صنایع دستی استان افزود: بیش از ۲۵ هزار نفر در ۷۰ رشته صنایع دستی مشغول فعالیت هستند؛ دو شهر ملی صنایع دستی، پنج نمایشگاه دائمی و ۱۲ مرکز آموزشی نیز در استان فعال است. این حوزه نیازمند بازاریابی، حمایت، ایجاد زنجیره ارزش و بیمه هنرمندان است و در این زمینه نیازمند حمایت سازمان تأمین اجتماعی هستیم.

جباری در پایان تصریح کرد: با حمایت‌های انجام‌شده در سفر رئیس‌جمهور، نزدیک ۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی با حمایت صندوق توسعه ملی برای تسهیلات حوزه گردشگری و صنایع دستی تأمین شده است.

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