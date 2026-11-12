به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری پنجشنبه ۲۱ آبان در جلسه ستاد رویدادهای استان همدان اظهار کرد: با دستور استاندار همدان و تاکید معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، تشکیل ستادی با هدف مدیریت، هماهنگی و نظارت بر اجرای رویدادها در سطح استان در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: در اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، گروهی برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع تشکیل شد و مطالعات علمی، بررسی سوابق و تجربیات موجود در کشور و همچنین مطالعات تطبیقی در برخی کشورهای دیگر انجام گرفت تا بتوانیم با شناخت بهتر الگوهای موجود، از ظرفیت این ساختار برای مدیریت موثرتر رویدادهای استان استفاده کنیم.

او با اشاره به پراکندگی متولیان برگزاری رویدادها به‌عنوان یکی از دلایل اصلی تشکیل این ستاد، تصریح کرد: فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، شهرداری‌ها و مجموعه‌های مختلف هر یک متناسب با ظرفیت و ماموریت خود اقدام به برگزاری رویدادهایی می‌کنند که در برخی موارد هماهنگی لازم را با مجموعه برنامه‌ها و تقویم رویدادهای استان ندارند.

اکبری ادامه داد: تعدد دستگاه‌ها و نهادهای برگزارکننده، نبود تقویم جامع و یکپارچه، موازی‌کاری، فقدان انسجام در تبلیغات و اطلاع‌رسانی، محدودیت منابع مالی و نبود نظام مشخص برای ارزیابی و سنجش اثربخشی رویدادها از جمله چالش‌هایی است که ضرورت ایجاد یک ساختار هماهنگ‌کننده و نظارتی را آشکار می‌کند.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی استان همدان با تاکید بر اهمیت ارزیابی نتایج رویدادها گفت: یکی از موضوعاتی که استاندار همدان نیز بارها بر آن تاکید داشته‌اند، ضرورت مشخص شدن خروجی و دستاورد رویدادهای برگزارشده است، ‌ باید نظامی داشته باشیم که پس از برگزاری هر رویداد، نتایج و میزان اثربخشی آن را بررسی و گزارش کند تا بتوانیم با شناسایی نقاط ضعف و ایرادات، در سال‌های آینده برنامه‌ها را با کیفیت و کارآمدی بیشتری اجرا کنیم.

او با بیان اینکه رویدادها موتور محرک گردشگری هستند، خاطرنشان کرد: رویدادها در واقع سوخت گردشگری محسوب می‌شوند و بدون بهره‌گیری از این ظرفیت، نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر در توسعه گردشگری دست پیدا کنیم.

اکبری اضافه کرد: مدیریت صحیح رویدادها می‌تواند علاوه بر افزایش مخاطبان و جذب گردشگران، زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های استان را فراهم کند.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی استان همدان از پیگیری برای گسترش همکاری‌های بین‌بخشی و تشکیل میزهای گردشگری در دستگاه‌های اجرایی مرتبط خبر داد و گفت: در این زمینه مذاکراتی با دستگاه‌های اجرایی انجام شده و تفاهم‌نامه‌هایی نیز در دست امضاست، همچنین تشکیل میز گردشگری در دستگاه‌های مختلف استان که با حوزه گردشگری ارتباط و ظرفیت همکاری دارند، در دستور کار قرار گرفته است.

او با اشاره به برنامه تشکیل نخستین میز گردشگری در سازمان جهاد کشاورزی استان، افزود: مذاکرات لازم در این زمینه انجام شده و پیش‌بینی می‌شود این میز تا هفته آینده تشکیل شود، همچنین موضوع گردشگری صنعتی نیز با مجموعه‌های مرتبط مورد مذاکره قرار گرفته است تا بتوانیم ظرفیت‌های سایر بخش‌ها را در مسیر توسعه گردشگری استان به کار بگیریم.

اکبری با اشاره به پیوند میان اقتصاد کشاورزی و گردشگری در همدان اظهار کرد: اقتصاد استان همدان از ظرفیت‌های کشاورزی برخوردار است و کشاورزی در این استان عمدتا بر پایه فعالیت و تولید مردم و بهره‌برداران شکل گرفته است. از سوی دیگر، میان کشاورزی مردم‌پایه و حوزه گردشگری قرابت و ارتباط نزدیکی وجود دارد و توسعه گردشگری می‌تواند به رونق فعالیت‌های کشاورزی نیز کمک کند.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی استان همدان افزود: با توسعه رویدادها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری، می‌توان زمینه ایجاد اشتغال، رونق فعالیت‌های اقتصادی و ورود منافع گردشگری به زندگی مردم را فراهم کرد؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی، مدیریت، نظارت و ارزیابی مستمر رویدادهاست.

او بر اهمیت برندسازی رویدادها تاکید کرد و گفت: اگر بتوانیم رویدادهای استان را به‌صورت منسجم مدیریت کنیم، اثربخشی آن‌ها را بسنجیم و برای معرفی و برندسازی آن‌ها برنامه داشته باشیم، می‌توانیم در سطح ملی و حتی بین‌المللی به شاخص‌ها و برندهای مشخصی در حوزه رویدادها دست پیدا کنیم که این امر نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌ها و اعتلای نام استان همدان خواهد داشت.

اکبری با اشاره به تهیه پیش‌نویس دستورالعمل تشکیل ستاد رویدادها و جشنواره‌های استان خاطرنشان کرد: پیشنهادی در زمینه ساختار تشکیل ستاد، ارکان، وظایف، نحوه عملکرد، نظارت و سازوکار فعالیت آن تهیه شده است که برای بررسی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی اعضا ارائه خواهد شد.

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