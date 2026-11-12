علی تک‌روستا، کارگردان «گل‌های مزرعه»، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا درباره شکل‌گیری این اثر و انتخاب سوژه آن گفت: هم‌زمان با آغاز جنگ رمضان، ابتدا در تهران بودم، اما با توجه به حضور تعداد زیادی از مستندسازان و تصویربرداران در این شهر، تصمیم گرفتم از تهران فاصله بگیرم و به سراغ روایت‌هایی بروم که کمتر به آن‌ها پرداخته می‌شود. نخستین فیلمم در آن مقطع «خداحافظ مامان» بود که در نخستین روز جنگ در آبیک قزوین ساختم. پس از چند روز نیز متوجه شدم در بوئین‌زهرا اتفاقی رخ داده و دو دختر در یک مزرعه به شهادت رسیده‌اند. به همین دلیل، بلافاصله خودم را به محل حادثه رساندم.

او ادامه داد: وقتی به آنجا رسیدم، متوجه شدم دو دختر یک خانواده به شهادت رسیده‌اند؛ یکی ۱۴ ساله و دیگری ۲۱ ساله که فرزند شیرخواره‌ای نیز داشت. من مستندساز تک‌نفره هستم و در آن شرایط سخت توانستم همراه خانواده شوم. در چنین موقعیتی، اگر یک گروه کامل شامل تصویربردار و صدابردار حضور داشته باشد، همراهی نزدیک با خانواده‌ای که به‌تازگی عزیزانش را از دست داده، دشوارتر می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که هنوز پیکرها تشییع نشده‌اند و خانواده در نخستین ساعات پس از حادثه قرار دارد.

ثبت لحظات وداع خانواده با دو دختر شهید

تک‌روستا درباره حضور در بیمارستان و ثبت لحظات وداع خانواده با دخترانشان بیان کرد: پدر و مادر این دو دختر مجروح شده و در بیمارستان بستری بودند. خوشبختانه توانستم در همان روز مجوزهای لازم را بگیرم و در بیمارستان کنار خانواده حضور پیدا کنم. از آنجا که پدر و مادر به دلیل جراحت امکان شرکت در مراسم تشییع دخترانشان را نداشتند، پیکرها را به بیمارستان آوردند تا آخرین وداع انجام شود. من توانستم تمام این لحظات را به تصویر بکشم.

او افزود: برایم بسیار تاثیرگذار بود که مادری در شرایطی که تنها یک روز از شهادت دو دخترش گذشته و هنوز پیکرها تشییع و دفن نشده‌اند، چنین روحیه و ایمانی داشت. اعضای خانواده می‌گفتند شهادت دخترانشان مبارک باشد و آن‌ها به توفیق شهادت رسیده‌اند و امیدوارند در عوض، وطن و ایران باقی بماند. پدر خانواده نیز می‌گفت: «ما کشاورز هستیم و به خاک بسیار حساسیم؛ ما جان می‌دهیم، اما یک وجب از خاک ایران را نمی‌دهیم.»

این مستندساز ادامه داد: در روزهای نخست جنگ تلاش می‌کردم جنایت‌های آمریکا و اسرائیل را برای برخی از کسانی به تصویر بکشم که تصور می‌کردند در صورت ورود آمریکا و اسرائیل، مردم عادی هدف قرار نمی‌گیرند. خانواده‌ای که سوژه این مستند است نیز برای دور ماندن از فضای جنگ و زندگی در آرامش، از شهر به مزرعه رفته بود، اما متأسفانه همان‌جا هدف حمله موشکی قرار گرفت و این حادثه تلخ برایشان رخ داد.

تجربه حضور در روزهای نخست پس از حادثه

کارگردان «گل‌های مزرعه» درباره تجربه متفاوت ساخت این مستند گفت: ما مستندسازان معمولا تلاش می‌کنیم لحظاتی را به تصویر بکشیم یا از سوژه‌ها درباره تجربه‌هایی بشنویم که در گذشته از سر گذرانده‌اند؛ اما در چند مستندی که درباره جنگ ساختم، خودم در همان روزها حضور داشتم. این تجربه با زمانی که سال‌ها از یک اتفاق گذشته و مادری درباره احساس و حال‌وهوای خود از آن روزها صحبت می‌کند، تفاوت زیادی دارد.

او توضیح داد: یک وقت سال‌ها از حادثه گذشته و فرد درباره خاطراتش صحبت می‌کند، اما زمانی که در همان لحظات در کنار خانواده حضور داری، درد را از نزدیک می‌بینی. در این مستند، دیدن کودکی که شیرخواره بود و بی‌قرار مادرش شده بود، به عکس او نگاه می‌کرد، گریه می‌کرد و به دنبالش می‌گشت، از تجربه‌هایی بود که پیش از این در کارهایم نداشتم. این لحظات به دلیل حضور مستقیم در کنار خانواده، تجربه‌ای متفاوت برای من بود.

تک‌روستا با اشاره به پایان مراحل تولید این اثر گفت: «گل‌های مزرعه» مستندی ۲۶ دقیقه‌ای است و کارهای آن به پایان رسیده است. این فیلم به دلیل موضوع تلخ و اندوهی که در روایت آن وجود دارد، برای پخش در روز شهادت حضرت زهرا (س) در نظر گرفته شده است.

عوامل مستند «گل‌های مزرعه» عبارتند از: کارگردان: علی تک‌روستا، تهیه‌کننده: محسن اسلام‌زاده، تدوینگر: کمیل ارجمندی، مجری طرح: مرکز فرهنگی میثاق. این مستند در مرکز هنری رسانه‌ای اوج تولید شده است.

مستند گل های مزرعه، جمعه ۲۲ آبان ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه‌ مستند پخش می‌شود.

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