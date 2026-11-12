به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین رونمایی از کتاب «طومار نقالی ایران» با هدف پاسداشت هنرهای نمایشی ایرانی، ترویج فرهنگ شاهنامه‌خوانی و فراهم‌کردن زمینه آموزش اصول و فنون نقالی، با حضور استاد سعید وزیری، چهره ماندگار فرهنگ و هنر و شاهنامه‌پژوه، محبوبه غلامی، نویسنده اثر، جمعی از فعالان فرهنگی و هنری، پژوهشگران و علاقه‌مندان به میراث ادبی و نمایشی ایران در فرهنگسرای رازی ورامین برگزار شد.

در این مراسم، کتاب «طومار نقالی ایران» به‌عنوان اثری آموزشی و پژوهشی در حوزه هنر نقالی معرفی و رونمایی شد؛ اثری که با رویکردی گام‌به‌گام و مصور، تلاش دارد زمینه آشنایی علاقه‌مندان، به‌ویژه نسل جوان، با یکی از کهن‌ترین جلوه‌های هنر روایتگری ایرانی را فراهم کند.

در این آیین بر اهمیت نقالی به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی ناملموس ایران تأکید شد. نقالی از هنرهای ریشه‌دار و ارزشمند ایرانی است که فراتر از یک اجرای نمایشی، نقشی مهم در حفظ حافظه تاریخی و فرهنگی جامعه داشته و در طول قرن‌ها، داستان‌ها، اسطوره‌ها، ارزش‌های اخلاقی و روایت‌های حماسی را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده است.

نقالان با تکیه بر قدرت بیان، تسلط بر روایت، حرکات نمایشی و توانایی برقراری ارتباط با مخاطب، همواره یکی از مهم‌ترین واسطه‌های انتقال مفاهیم شاهنامه فردوسی به مردم بوده‌اند. این هنر با پیوند میان ادبیات، نمایش و فرهنگ شفاهی، سهم قابل‌توجهی در زنده نگه‌داشتن زبان فارسی و تقویت هویت فرهنگی ایرانیان داشته است.

کتاب «طومار نقالی ایران» با چنین رویکردی تدوین شده و می‌کوشد با ارائه محتوایی منسجم و آموزشی، علاقه‌مندان را با فنون نقالی، شیوه‌های روایتگری، واژگان و مفاهیم شاهنامه و اصول اجرای داستان‌های حماسی آشنا کند. توجه به جنبه‌های کاربردی آموزش در این اثر، می‌تواند مسیر یادگیری این هنر را برای هنرجویان، مربیان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر هموارتر کند.

در ادامه مراسم، استاد سعید وزیری، چهره ماندگار فرهنگ و هنر و شاهنامه‌پژوه، با ارزشمند خواندن انتشار این کتاب اظهار کرد: نقالی از هنرهای اصیل و ریشه‌دار ایران است که پیوندی عمیق با تاریخ، ادبیات و هویت فرهنگی این سرزمین دارد و در طول قرن‌ها، نقش مهمی در زنده نگه‌داشتن داستان‌های حماسی و انتقال مفاهیم شاهنامه به مردم ایفا کرده است.

استاد وزیری گفت: هر اقدامی که بتواند این میراث ارزشمند را در قالبی آموزشی، کاربردی و در دسترس نسل جدید قرار دهد، خدمتی ماندگار به فرهنگ و هنر ایران محسوب می‌شود. آثاری از این دست می‌توانند با فراهم‌کردن زمینه یادگیری اصول روایتگری و آشنایی با متون حماسی، به تربیت نسل تازه‌ای از نقالان و علاقه‌مندان به شاهنامه کمک کنند.

این شاهنامه‌پژوه همچنین با اشاره به پیشینه فرهنگی و هنری شهرستان ورامین، بر ظرفیت‌های این منطقه در حوزه ادبیات و هنر تأکید کرد و برگزاری برنامه‌هایی از این دست را در تقویت سرمایه فرهنگی و اجتماعی شهرستان و معرفی استعدادها و توانمندی‌های هنری آن مؤثر دانست.

کتاب «طومار نقالی ایران» به قلم محبوبه غلامی، در قالب مجموعه‌ای آموزشی، گام‌به‌گام و مصور، در ۴۶۲ صفحه و با بهره‌گیری از بیش از ۲۰۰ تصویر رنگی، توسط انتشارات نظری و در شمارگان ۵۰۰ نسخه منتشر شده است. ساختار آموزشی و تصاویر همراه کتاب، این اثر را به منبعی قابل استفاده برای هنرجویان، مربیان، کانون‌های فرهنگی و هنری و علاقه‌مندان به ادبیات حماسی و هنرهای نمایشی تبدیل کرده است.

انتشار چنین آثاری علاوه بر کمک به مستندسازی و آموزش هنرهای سنتی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان‌های تازه فرهنگی و هنری و پیوند میان میراث ادبی کهن و شیوه‌های نوین آموزش باشد. حمایت از نویسندگان، پژوهشگران و هنرمندانی که در مسیر معرفی، حفظ و انتقال میراث ناملموس کشور فعالیت می‌کنند، از جمله ضرورت‌های مهم در برنامه‌ریزی فرهنگی به شمار می‌رود.

برگزاری این آیین در ورامین، همچنین فرصتی برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان و ضرورت توسعه برنامه‌های آموزشی در حوزه هنرهای اصیل ایرانی فراهم کرد. برگزاری دوره‌های تخصصی نقالی، کارگاه‌های شاهنامه‌خوانی و برنامه‌های ترویجی با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و هنرمندان می‌تواند در شناسایی استعدادهای جدید و انتقال این هنر ارزشمند به نسل آینده نقش مؤثری داشته باشد.

گفتنی است آیین رونمایی از کتاب «طومار نقالی ایران» به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، کانون بسیج هنرمندان، اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ورامین و انجمن ایرانی تاریخ شاخه ورامین برگزار شد.

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