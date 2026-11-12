به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباس صوفی پنجشنبه ۲۱ آبان در جلسه ستاد رویدادهای استان همدان اظهار کرد: همدان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی، طبیعی، درمانی و گردشگری، شایسته جایگاه بسیار بالاتری در کشور است و باید با برنامه‌ریزی هدفمند از این ظرفیت‌ها برای توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد استان استفاده کنیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت مشخص شدن هدف اصلی تشکیل ستاد رویدادها افزود: باید روشن باشد که هدف از این برنامه‌ریزی صرفا ساماندهی مناسبت‌ها و برگزاری مراسم است یا اینکه قرار است از ظرفیت رویدادها برای توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد استان استفاده شود. به اعتقاد من، موضوع اصلی باید بهره‌برداری درست از ظرفیت‌های همدان و تبدیل آن‌ها به فرصت‌های اقتصادی و گردشگری باشد.

او با اشاره به ارتباط مستقیم قدرت اقتصادی مردم با رونق گردشگری تصریح کرد: بخشی از مشکلات موجود در استقبال از پروازهای همدان یا استفاده از خدمات گردشگری به شرایط اقتصادی مردم بازمی‌گردد.

صوفی با اشاره به تجربه موفق ملایر در معرفی و توسعه صنعت مبل و منبت گفت: ملایر با هدف‌گذاری مشخص و معرفی متمرکز این ظرفیت اقتصادی، توانسته است مبل و منبت خود را در سطح کشور مطرح کند. این تجربه نشان می‌دهد اگر یک ظرفیت به‌درستی شناسایی، معرفی و تبلیغ شود، فعالان اقتصادی نیز می‌توانند در مسیر توسعه آن نقش‌آفرینی کنند.

او با بیان اینکه همدان نیز برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری به هدف‌گذاری دقیق نیاز دارد، افزود: تجربه نشان می‌دهد گاهی تمرکز بر یک ظرفیت شاخص و ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با آن، می‌تواند زمینه‌ساز رونق گسترده گردشگری شود.

صوفی با اشاره به ظرفیت‌های کمتر معرفی‌شده استان در حوزه محصولات کشاورزی گفت: باید برای معرفی و بهره‌برداری اقتصادی از چنین ظرفیت‌هایی برنامه‌ریزی کنیم، در همین زمینه، اقدامات انجام‌شده برای معرفی همدان به‌عنوان شهر زعفران نیز قابل تقدیر است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه به گردشگری سلامت اظهار کرد: همدان ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه پزشکی و درمان دارد، اما با وجود هزینه‌ها و اقداماتی که در این زمینه انجام شده، هنوز نتوانسته‌ایم سهم مناسبی از بازار گردشگری سلامت به دست آوریم.

او گردشگری ورزشی و زمستانی را از دیگر ظرفیت‌های مغفول استان دانست و افزود: با وجود برگزاری برخی رویدادهای ورزشی و تلاش‌هایی که در این زمینه انجام شده، هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت این برنامه‌ها برای جذب گردشگر و رونق اقتصادی استان به‌درستی استفاده کنیم. در حوزه گردشگری زمستانی و ورزش‌های مرتبط با اسکی نیز ظرفیت‌هایی وجود دارد که باید برای بهره‌برداری از آن‌ها برنامه مشخصی داشته باشیم.

صوفی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از الزامات اصلی رونق گردشگری عنوان کرد و گفت: گردشگری به زیرساخت‌های مناسب جاده‌ای، ریلی و هوایی نیاز دارد، بنابراین همدان برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری باید دسترسی آسان و امکانات حمل‌ونقل متناسب با ظرفیت‌های خود داشته باشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در توسعه گردشگری گفت: تجربه سرمایه‌گذاری در حوزه هتل‌سازی نشان می‌دهد بخش خصوصی می‌تواند نقش موثری در توسعه زیرساخت‌ها داشته باشد و دولت نیز باید بیشتر بر سیاست‌گذاری، هماهنگی و تسهیل‌گری متمرکز شود.

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