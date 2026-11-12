به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمجتبی حسینی پنجشنبه ۲۱ آبان در نخستین جلسه ستاد رویدادهای استان همدان اظهار کرد: یکی از خلاهای مشهود در برگزاری رویدادهای مختلف استان، نبود هماهنگی و انسجام واحد میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های متولی است که این مسئله در بسیاری از موارد موجب کاهش کیفیت و اثربخشی رویدادها می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان افزود: تعدد متولیان و برگزاری جلسات و برنامه‌های موازی با موضوعات مشابه از جمله مسائلی است که ضرورت ایجاد یک سازوکار واحد برای راهبری و مدیریت رویدادها را دوچندان می‌کند.

او ادامه داد: برگزاری رویدادها به‌صورت جزیره‌ای و بدون برخورداری از یک راهبرد و مدیریت هماهنگ، نمی‌تواند نتایج مطلوب و مورد انتظار استان را محقق کند، ازاین‌رو با دستور استاندار همدان، تشکیل ستاد رویدادها و جشنواره‌های استان در دستور کار قرار گرفت که نخستین جلسه آن امروز برگزار شد.

حسینی سامان‌دهی رویدادها و جشنواره‌ها، برنامه‌ریزی برای تدوین تقویم جامع رویدادهای استان و اطلاع‌رسانی گسترده آن در سطح کشور را از اهداف اصلی تشکیل این ستاد برشمرد و تصریح کرد: با مشخص شدن زمان برگزاری رویدادها در یک تقویم منسجم، امکان برنامه‌ریزی برای حضور گردشگران و علاقه‌مندان از سراسر کشور فراهم می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به ظرفیت جشنواره‌های فصلی در جذب گردشگر، بیان کرد: نبود تقویم مشخص و اطلاع‌رسانی مناسب، موجب می‌شود حتی شهروندان نیز از زمان، نحوه و کیفیت برگزاری برخی رویدادها اطلاع کافی نداشته باشند.

او با تاکید بر ضرورت مشخص بودن ابعاد اجرایی و پشتیبانی رویدادها افزود: در چارچوب فعالیت این ستاد، موضوعاتی از جمله زمان و کیفیت برگزاری برنامه‌ها، اعتبار و منابع مالی مورد نیاز، نحوه مدیریت هزینه‌ها و چگونگی مشارکت فعالان این حوزه مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد تا هر رویداد با هماهنگی و آمادگی بیشتری برگزار شود.

حسینی جلوگیری از هدررفت منابع را از دیگر اهداف مهم این سازوکار دانست و گفت: زمانی که رویدادها با برنامه‌ریزی و مدیریت واحد برگزار شوند، از یک سو توان و ظرفیت بیشتری برای اجرای آن‌ها فراهم می‌شود و از سوی دیگر، مدیریت هزینه‌ها بهبود می‌یابد و کیفیت مورد انتظار استان نیز بهتر محقق خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان همچنین بر ضرورت تبیین نقش فعالان حوزه رویدادها و مردم در فرآیند برگزاری جشنواره‌ها تاکید کرد و افزود: یکی از موضوعاتی که باید در این ستاد مشخص شود، جایگاه و مسئولیت هر یک از فعالان، مجموعه‌های اجرایی و مردم در برگزاری رویدادهاست تا همه بدانند چه نقشی بر عهده دارند و چگونه می‌توانند در اجرای موفق برنامه‌ها مشارکت کنند.

او ابراز امیدواری کرد: با فعالیت ستاد رویدادها و جشنواره‌های استان، زمینه هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های موجود، ارتقای کیفیت برنامه‌ها و معرفی هدفمند رویدادهای همدان در سطح ملی فراهم شود.

رویدادها باید به فرصت‌های اقتصادی و گردشگری تبدیل شوند

در ادامه عبدالله امیری فرماندار همدان با تاکید بر ضرورت ساماندهی و ارتقای کیفیت رویدادها و جشنواره‌های استان گفت: هدف از برگزاری رویدادها صرفا افزایش تعداد همایش‌ها و برنامه‌ها نیست، بلکه باید این رویدادها به فرصت‌هایی اثربخش در حوزه‌های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند و خروجی قابل اندازه‌گیری داشته باشند.

او اظهار کرد: در سال‌های گذشته، برگزاری هم‌زمان چند رویداد در یک روز یا تعدد همایش‌ها و جشنواره‌ها در فاصله زمانی کوتاه، مشکلاتی در زمینه هماهنگی و حضور مدیران ایجاد می‌کرد و در برخی موارد نیز به کاهش کیفیت برنامه‌ها منجر می‌شد؛ ازاین‌رو تشکیل این ستاد با دستور استاندار همدان، اقدامی ضروری برای ساماندهی رویدادها و حرکت به سمت برگزاری برنامه‌های باکیفیت‌تر است.

امیری با بیان اینکه مدیریت استان به دنبال افزایش صرف تعداد رویدادها نیست، افزود: هر رویداد خروجی مشخص، قابل ارزیابی و قابل اندازه‌گیری داشته باشد و به فرصتی برای رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان تبدیل شود.

فرماندار همدان با اشاره به ظرفیت همدان برای تبدیل شدن به مقصد رویدادهای ملی و بین‌المللی، کمبود زیرساخت‌ها را یکی از چالش‌های مهم این حوزه دانست.

او ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، وضعیت فرودگاه و کمبود امکانات مناسب در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی را از دیگر موانع میزبانی رویدادهای بزرگ عنوان کرد و گفت: تبدیل همدان به مقصدی برای برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی، مستلزم توسعه زیرساخت‌های اقامتی، حمل‌ونقل، خدماتی و فضاهای مناسب برگزاری همایش‌هاست. همچنین نباید منافع رویدادها صرفا به شهرستان همدان محدود شود، بلکه شهرستان‌های دیگر استان نیز باید از ظرفیت‌ها و دستاوردهای این برنامه‌ها بهره‌مند شوند.

امیری با تاکید بر ضرورت پیش‌بینی پیوست رسانه‌ای و تبلیغاتی برای رویدادها اظهار کرد: اطلاع‌رسانی و تبلیغات باید در سه مرحله پیش از برگزاری، حین اجرا و پس از پایان رویداد برنامه‌ریزی شود و اصحاب رسانه نیز از ابتدای فرآیند در این زمینه مشارکت داشته باشند، همچنین لازم است برای فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی در بودجه و برنامه اجرایی رویدادها جایگاه مشخصی در نظر گرفته شود.

فرماندار همدان زمان‌بندی مناسب را از دیگر الزامات برگزاری رویدادها دانست و افزود: در تدوین تقویم رویدادهای استان باید مناسبت‌های ملی و مذهبی، تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، ایام امتحانات و سایر محدودیت‌های زمانی مورد توجه قرار گیرد تا از تداخل برنامه‌ها و کاهش مشارکت مخاطبان جلوگیری شود.

او ابراز امیدواری کرد که با فعالیت ستاد رویدادها و جشنواره‌های استان، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد و زمینه برگزاری برنامه‌هایی با کیفیت بالاتر و اثربخشی اقتصادی، گردشگری و اجتماعی بیشتر فراهم شود.

انتهای پیام/