به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی ماهینی امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: بندر تاریخی سیراف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی و تمدنی جنوب کشور، از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و گردشگری برخوردار است که معرفی شایسته آن می‌تواند نقش مؤثری در شناساندن هویت تاریخی استان بوشهر در سطح ملی داشته باشد.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر افزود: در همین راستا، با هدف معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی سیراف، تولید محتوای رسانه‌ای و مستندسازی بخش‌های مختلف این بندر تاریخی در دستور کار قرار گرفته است تا از طریق شبکه‌های استانی و ملی صداوسیما در معرض دید مخاطبان قرار گیرد.

او با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های فراگیر تصریح کرد: صداوسیما بستر مؤثری برای معرفی آثار تاریخی، جاذبه‌های گردشگری و داشته‌های فرهنگی استان است و امیدواریم با پخش این محتوا، زمینه افزایش شناخت عمومی از جایگاه تاریخی بندر سیراف و رونق گردشگری فرهنگی در این منطقه فراهم شود.

ماهینی تأکید کرد: معرفی هدفمند میراث تاریخی و تمدنی سیراف، گامی مؤثر در راستای صیانت از هویت فرهنگی منطقه و تقویت جایگاه این بندر تاریخی در سطح ملی و بین‌المللی است.

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