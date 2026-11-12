به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست با رحمان‌بردی قاضی‌لار شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بندرترکمن که در این شهر برگزار شد، گفت: بندرترکمن با برخورداری از ظرفیت‌های ساحلی، فرهنگی و اقتصادی، جایگاهی مهم در گردشگری گلستان دارد، اما سهم این شهر از منافع گردشگری باید بیش از وضعیت کنونی باشد و آثار آن در اشتغال، درآمد مردم، کیفیت محیط شهری و خدمات گردشگری دیده شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: توسعه یک شهر گردشگرپذیر، مسئولیت یک دستگاه نیست. لازم است مطالعات جامعی برای توسعه بندرترکمن تهیه شود و با پیگیری از طریق استانداری و طرح موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان، وظایف و تعهدات دستگاه‌های مسئول مشخص شود تا امکان مطالبه سهم هر بخش فراهم باشد.

او با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت مبادی ورودی، جداره‌ها و فضاهای شهری بیان کرد: ظرفیت‌های بندرترکمن ایجاب می‌کند برنامه‌ریزی برای توسعه آن با نگاهی گسترده‌تر انجام شود و مجموعه دستگاه‌ها در کنار شهرداری و شورای اسلامی شهر برای تحقق این هدف همکاری کنند.

آمادگی برای حمایت از طرح گردشگری اسکله و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری

فعالی با استقبال از بازگشت عرصه اسکله به مدیریت شهری گفت: در اختیار قرارگرفتن این محدوده، فرصت مناسبی برای تعریف فعالیت‌های گردشگری و جذب سرمایه‌گذار است. پیشنهاد ما این است که با استفاده از خدمات مشاور، طرحی منسجم برای این عرصه تهیه و جانمایی فعالیت‌ها، خدمات و تأسیسات مورد نیاز آن مشخص شود.

او ادامه داد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان آمادگی دارد برای طرح گردشگری این محدوده موافقت اصولی صادر کند تا شهرداری بتواند بر مبنای برنامه‌ای روشن، بخش‌های مختلف آن را برای مشارکت و بهره‌برداری به سرمایه‌گذاران معرفی کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تصریح کرد: رستوران، فضاهای تفریحی و بازی، نمایشگاه، خدمات اقامتی و سایر فعالیت‌های متناسب با این محدوده باید در قالب بسته‌های مشخص سرمایه‌گذاری تعریف شوند. در این بسته‌ها لازم است موقعیت عرصه، برنامه اجرایی، نوع خدمات، امتیازها و شرایط قرارداد روشن باشد تا سرمایه‌گذار بداند با چه فرصت و تعهداتی روبه‌رو است.

او با اشاره به امکان استفاده از قراردادهای مشارکتی و الگوهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری افزود: شهرداری می‌تواند برای بخش‌های مختلف سایت، بهره‌بردار تعریف کند و ما نیز برای تسهیل فرایندهای گردشگری و حمایت از دریافت تسهیلات همکاری خواهیم کرد.

فعالی تأکید کرد: پیش‌بینی بخش تجاری در طرح‌های گردشگری باید در چارچوب ضوابط و همراه با تضمین اجرای سایر اجزای طرح باشد. سرمایه‌گذار نباید صرفاً از امتیازهای گردشگری برای احداث واحدهای تجاری استفاده کند و اجرای تأسیسات و خدمات گردشگری را کنار بگذارد.

او با بیان اینکه محدودیت منابع دولتی، ضرورت استفاده از سرمایه بخش خصوصی را بیشتر کرده است، گفت: اولویت امروز ما فراهم‌کردن بستر حضور سرمایه‌گذاران است. اگر مدیریت شهری عرصه مناسب و شرایط مشارکت را فراهم کند، برای معرفی و جذب سرمایه‌گذار در کنار شهرداری خواهیم بود.

آشوراده و بندرترکمن باید در پیوند با یکدیگر توسعه یابند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با تأکید بر اینکه آشوراده را جدا از بندرترکمن نمی‌دانیم، بیان کرد: سامان‌دهی گردشگری جزیره می‌تواند مکمل فعالیت‌های اسکله و بازارچه بندرترکمن باشد و منافع آن باید به توسعه شهر و اقتصاد جامعه محلی کمک کند.

او افزود: اجرای طرح گردشگری آشوراده باید در چارچوب مصوبه کمیته طبیعت‌گردی و متناسب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های جزیره انجام شود. در کنار آن، ایجاد تأسیسات پشتیبان در خشکی، به‌ویژه خدمات اقامتی، برای تکمیل این مجموعه اهمیت دارد.

فعالی با اشاره به ضرورت پیش‌بینی مشوق‌های مؤثر برای سرمایه‌گذاران اظهار کرد: وقتی سرمایه‌گذار متعهد به اجرای زیرساخت‌ها و خدمات در جزیره می‌شود، باید در بخش پشتیبان نیز شرایطی فراهم شود که مجموعه سرمایه‌گذاری برای او توجیه اقتصادی داشته باشد.

او از اختصاص نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت و سامان‌دهی قلعه آشوراده در مدت حضور خود در استان خبر داد و گفت: پیگیری طرح آشوراده از اولویت‌های اداره‌کل است و تلاش می‌کنیم اقدامات این حوزه به نتیجه‌ای ملموس برای مردم منتهی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان همچنین بر تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری تأکید کرد و افزود: حضور گردشگران در اسکله و بازار به‌تنهایی برای افزایش ماندگاری کافی نیست. باید مجموعه‌ای از جاذبه‌ها، خدمات و تأسیسات فراهم شود تا گردشگر انگیزه بیشتری برای اقامت و استفاده از ظرفیت‌های منطقه داشته باشد.

فعالی با تأکید بر نقش فرمانداری و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در تأمین منابع توسعه گردشگری گفت: انتظار می‌رود برای شهری با این میزان گردشگرپذیری، در توزیع اعتبارات شهرستان سهم مناسبی برای گردشگری در نظر گرفته شود. همچنین تحقق تعهدات اعتباری استان در کنار منابع ملی، برای استمرار طرح‌ها ضروری است.

او افزود: لازم است در قالب تفاهم‌نامه مشترک، مسئولیت شهرداری و اداره‌کل مشخص شود تا منابع گردشگری بر زیرساخت‌ها و اقداماتی متمرکز شود که زمینه توسعه، جذب سرمایه‌گذار و ایجاد خدمات جدید را فراهم می‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان خاطرنشان کرد: با ورود سرمایه‌گذار و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی، منابع درآمدی پایدارتری برای مدیریت شهری ایجاد می‌شود و شهرداری نیز می‌تواند خدمات و اقدامات عمرانی گسترده‌تری را دنبال کند.

بازگشت عرصه اسکله با همراهی دستگاه قضایی فرصتی برای تکمیل خدمات گردشگری

رحمان‌بردی قاضی‌لار، شهردار بندرترکمن نیز در این نشست با قدردانی از همراهی استانداری، شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در پیشبرد برنامه‌های مدیریت شهری گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و مساعدت دستگاه قضایی استان، ۱۶ هکتار از عرصه اسکله به شهرداری بندرترکمن بازگردانده شد و زمینه استفاده از این ظرفیت برای توسعه شهر فراهم آمد.

او افزود: پس از تحویل این عرصه، اجرای پروژه تجاری محدوده آغاز شد و با وجود دشواری‌های اجرایی ادامه یافت. اکنون لازم است در کنار فعالیت‌های تجاری، ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و تفریحی این مجموعه نیز با برنامه‌ریزی تخصصی فعال شود.

شهردار بندرترکمن با اشاره به بهبود وضعیت مالی شهرداری در دوره کنونی مدیریت شهری بیان کرد: برای بهره‌گیری درست از این فرصت، به دانش و تجربه کارشناسان گردشگری نیاز داریم تا سرمایه و انرژی صرف‌شده، به نتیجه‌ای متناسب در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی شهر منتهی شود.

او مجموعه سوارکاری، بازار ماهی‌فروشان، اسکله، ساحل و فرهنگ و پوشاک ترکمن را از ظرفیت‌های گردشگری شهر برشمرد و گفت: بندرترکمن در نوروز و روزهای پایانی هفته پذیرای شمار زیادی از مسافران است، اما هنوز متناسب با این حجم حضور، از منافع اقتصادی گردشگری بهره‌مند نمی‌شویم و به نقشه راهی مشخص برای استفاده از این ظرفیت نیاز داریم.

قاضی‌لار با اعلام آمادگی برای گسترش همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر آماده‌اند در قالب تفاهم‌نامه‌ای مشترک، برای توسعه گردشگری اسکله و فراهم‌کردن زمین یا فضای مورد نیاز اداره میراث‌فرهنگی شهرستان همکاری کنند.

او افزود: پیشنهاد می‌کنیم نشست‌های کارشناسی میان مجموعه گردشگری استان و شهرستان با معاونان و کارشناسان شهرداری برگزار شود تا برنامه‌های مشترک مشخص و بخشی از اقدامات مورد نیاز، پیش از نوروز آینده اجرایی شود.

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