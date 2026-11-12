به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فتح‌الله توسلی نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی پنجشنبه ۲۱ آبان در نشست با سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با تأکید بر ظرفیت‌های متنوع گردشگری شهرستان بهار گفت: با برنامه‌ریزی هدفمند، معرفی جاذبه‌ها و تکمیل زیرساخت‌ها، گردشگری می‌تواند سهم قابل توجهی در رونق اقتصادی و درآمدزایی استان همدان داشته باشد.

او گردشگری را یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی در جهان دانست و اظهار کرد: بسیاری از کشورها با شناسایی و معرفی درست داشته‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی خود توانسته‌اند از این حوزه به‌عنوان منبع درآمد و اشتغال استفاده کنند.

ضرورت تقویت ساختار میراث فرهنگی در شهرستان بهار

توسلی با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه اداری میراث فرهنگی در شهرستان بهار، گفت: پیگیری‌هایی برای تبدیل نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان به اداره مستقل انجام شده و این موضوع باید با توجه به ظرفیت‌ها و گستردگی جغرافیایی منطقه دنبال شود.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه جهانی لالجین در حوزه سفال و سرامیک، بر ضرورت ایجاد موزه سفال و بازارچه دائمی صنایع‌دستی تأکید کرد و افزود: تاریخچه سفالگری لالجین باید به‌درستی ثبت و معرفی شود و زمینه عرضه محصولات هنرمندان این شهر در قالب نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های دائمی فراهم شود.

او با بیان اینکه توسعه گردشگری بدون فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: دسترسی به اینترنت و تلفن همراه، راه‌های مناسب، پارکینگ، مراکز پذیرایی، استراحتگاه و اقامتگاه از جمله نیازهای اساسی گردشگران است.

توسلی با اشاره به ضرورت بهسازی محورهای گردشگری منطقه، ادامه داد: چهارخطه شدن مسیر همدان به غار علیصدر، پیگیری ایجاد ایستگاه راه‌آهن علیصدر و توسعه مسیر همدان ـ گل‌تپه ـ علیصدر از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی همچنین به ضرورت بهسازی مسیر گل‌تپه به بهارلو و باباگرگر اشاره کرد و گفت: مجموعه علیصدر، باباگرگر و تالاب شیرین‌سو می‌تواند در قالب یک زنجیره گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

او بر تدوین سند راهبردی جامع گردشگری استان تأکید کرد و گفت: مجلس آمادگی دارد در زمینه پیگیری مسائل قانونی، استفاده از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری گردشگری همکاری کند؛ در این میان، لالجین به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم صنایع‌دستی کشور نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های خود است.

ضرورت تبدیل ظرفیت‌های تاریخی به فرصت گردشگری

در ادامه محمدرضا اکبری سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت: وجود جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی در هر منطقه می‌تواند زمینه رونق سایر بخش‌های گردشگری را نیز فراهم کند، اما این ظرفیت‌ها باید به‌درستی معرفی و برای بهره‌برداری از آنها برنامه‌ریزی شود.

او با تأکید بر ضرورت شناسایی و صیانت از ظرفیت‌های تاریخی این شهرستان، اظهار کرد: باید آثار تاریخی و محوطه‌های باستانی منطقه به‌صورت میدانی بررسی شوند تا مشخص شود کدام‌یک از آنها ظرفیت ثبت، کاوش و تبدیل شدن به جاذبه گردشگری را دارند.

۵۱ اثر تاریخی ثبت‌نشده در شهرستان بهار شناسایی شده است

اکبری با اشاره به وجود تپه‌های تاریخی متعدد در منطقه افزود: بر اساس اطلاعات موجود، ۵۱ اثر تاریخی ثبت‌نشده در شهرستان بهار وجود دارد که لازم است پرونده‌های مربوط به آنها برای طی مراحل ثبت تشکیل شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت محوطه‌های تاریخی تصریح کرد: باید مشخص شود کدام آثار نیازمند کاوش و حفاظت هستند و چگونه می‌توان ضمن صیانت از آنها، زمینه معرفی و بهره‌مندی مردم و گردشگران از این ظرفیت‌ها را فراهم کرد.

او با بیان اینکه توسعه گردشگری نیازمند برنامه‌ریزی و پیوند میان حوزه‌های میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است، گفت: وجود جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی در هر منطقه می‌تواند زمینه رونق سایر بخش‌های گردشگری را نیز فراهم کند، اما این ظرفیت‌ها باید به‌درستی معرفی و برای بهره‌برداری از آنها برنامه‌ریزی شود.

اکبری با اشاره به جایگاه جهانی لالجین در حوزه صنایع‌دستی افزود: با وجود برخورداری این شهر از عنوان شهر جهانی سفال، ظرفیت‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی آن هنوز متناسب با این جایگاه توسعه نیافته است و این موضوع نیازمند اقدامات برنامه‌ریزی‌شده و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری است.

آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان بهار، اظهار کرد: سرمایه‌گذار برای ورود به حوزه گردشگری باید از محل اجرای طرح، شرایط واگذاری و مجوزهای مورد نیاز اطلاع داشته باشد؛ بنابراین لازم است بسته‌های سرمایه‌گذاری مشخص و قابل ارائه تهیه شود.

او با اشاره به مناطق نمونه گردشگری در شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ ادامه داد: برخی از این مناطق از سال‌ها قبل مصوبه دارند، اما هنوز محدوده آنها به‌طور دقیق تعیین نشده است. باید با برگزاری جلسات تخصصی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، محدوده این مناطق مشخص و زمینه حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود.

اکبری همچنین با اشاره به پروژه ۱۲ هکتاری بازارچه سفال و صنایع‌دستی شهرستان بهار گفت: برای اجرای این پروژه می‌توان از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه، از جمله صندوق پروژه و الگوی کاربری ترکیبی استفاده کرد. لازم است مطالعات و اطلاعات طرح گردآوری و برای آن طرح کسب‌وکار تهیه شود تا امکان جذب سرمایه‌گذار و اجرای بخش‌های گردشگری و صنایع‌دستی فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با بیان اینکه توسعه گردشگری به همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی نیاز دارد، پیشنهاد کرد جلسات تخصصی به‌صورت ماهانه و با حضور مسئولان مرتبط برگزار شود تا مسائل و موانع این حوزه به‌صورت کارشناسی بررسی و مصوبات پیگیری شود.

او همچنین بر ضرورت هماهنگی طرح‌های راه‌سازی با برنامه‌های گردشگری تأکید کرد و گفت: در کنار بهسازی و توسعه راه‌های دسترسی، باید نیازهای گردشگران از جمله تابلوهای راهنما، محل‌های توقف، امکانات پذیرایی و اقامتی و سایر خدمات مورد نیاز پیش‌بینی شود تا گردشگران صرفاً از منطقه عبور نکنند و مدت بیشتری در آن اقامت داشته باشند.

اکبری در ادامه خواستار تعیین سه پروژه اولویت‌دار در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای هر شهرستان شد و افزود: باید پروژه‌هایی انتخاب شوند که امکان تکمیل و بهره‌برداری از آنها طی دو سال آینده وجود داشته باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در پایان از پیگیری ارتقای نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان بهار به اداره مستقل خبر داد و گفت: اقدامات مربوط به این موضوع انجام شده و پرونده در سازمان اداری و استخدامی در حال پیگیری است.

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