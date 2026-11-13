علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تاکید بر ضرورت بازنگری در الگوهای توسعه گردشگری و تقدم ظرفیت‌های مردمی بر سرمایه‌گذاری‌های کلان، اظهار کرد: توسعه گردشگری نباید به اجرای پروژه‌های بزرگ و تامین سرمایه‌های سنگین وابسته بماند بلکه این فرایند می‌تواند با اتکا به توانمندی‌های بومی، مشارکت جوامع محلی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول هر منطقه آغاز شود.

او با طرح این پرسش راهبردی که آیا پروژه‌های پیشران باید زمینه‌ساز شکل‌گیری گردشگری باشند یا ابتدا گردشگری در بستر ظرفیت‌های موجود شکل بگیرد تا پروژه‌های جدید نیز از توجیه و اثربخشی بیشتری برخوردار شوند، تجربه جزیره هرمز را نمونه‌ای قابل تامل از توسعه تدریجی و جامعه‌محور گردشگری عنوان کرد.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به اینکه شکل‌گیری جریان گردشگری در هرمز با امکاناتی بسیار محدود و بدون اتکا به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ آغاز شد، گفت: روز نخست که به هرمز رفتم، هیچ‌گونه زیرساخت و امکانات اولیه‌ای برای پذیرایی از گردشگران وجود نداشت، حتی مکانی برای صرف ناهار در دسترس نبود و رستوران بندر نیز به دلیل نبود مشتری تعطیل شده بود. در نخستین گام، راه‌اندازی یک غذاخوری ساده را در دستور کار قرار دادیم و همین اقدام به نقطه آغاز تحرک گردشگری در جزیره تبدیل شد.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، با تشریح ابعاد اجتماعی و فرهنگی این تجربه، افزود: در ماه مبارک رمضان، با هماهنگی امام جمعه وقت هرمز، سفره افطار وحدت را در کنار ساحل برپا کردیم تا مردم جزیره در فضایی صمیمانه گرد هم آیند. این اقدام با استقبال گسترده مردم مواجه شد و نشان داد که گردشگری می‌تواند بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی، انسجام فرهنگی و مشارکت جمعی در مسیر توسعه باشد.

او همچنین با اشاره به ضرورت پیوند سیاست‌های گردشگری با عدالت اجتماعی و توانمندسازی جوامع محلی، خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات گردشگری، با همکاری کمیته امداد برای خانواده‌های محروم خانه‌هایی احداث کردیم و تلاش شد زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و بهبود شرایط زندگی ساکنان فراهم شود.

عبدالعلی‌زاده با تاکید بر اینکه تجربه هرمز نشان می‌دهد نقطه عزیمت توسعه گردشگری باید از شناخت سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه آغاز شود، گفت: اگر این مسیر به‌درستی دنبال و ظرفیت‌های بومی به‌صورت هدفمند فعال شود، می‌توان در مدت‌زمانی کوتاه زمینه گسترش گردشگری را فراهم کرد.

انتهای پیام/