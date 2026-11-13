به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید جمالی امروز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ گفت: نخستین سمینار تخصصی گردشگری بوم‌گردی ایران و کره جنوبی با حضور سفیر جمهوری کره در ایران، مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیران تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان حوزه بوم‌گردی دو کشور در هتل گران میراث رشیدیه تهران برگزار شد که فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی مناطق مختلف ایران و توسعه تعاملات بین‌المللی فراهم کرد.

معاون گردشگری استان بوشهر افزود: در این رویداد که با محوریت گردشگری پایدار و تبادل فرهنگی برگزار شد، جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان بوشهر نیز با حضور شایان بهرامی، رئیس این جامعه و نماینده جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان در این سمینار، به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و دریایی استان پرداخت.

او ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی نماینده جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان بوشهر در این نشست، خواهرخواندگی بندر بوشهر و جزیره جیجو کره جنوبی بود، پیشنهادی که با توجه به اشتراکات فرهنگی، تاریخی و معیشتی دو منطقه و پیوند عمیق جوامع محلی آن‌ها با دریا مطرح شد.

جمالی تصریح کرد: جزیره جیجو به واسطه فرهنگ دریایی و زنان غواص خود شهرت جهانی دارد و استان بوشهر نیز از پیشینه ارزشمندی در حوزه دریانوردی، غواصی و صید مروارید برخوردار است، از جمله این جلوه‌های میراثی می‌توان به سابقه غواصی و صید مروارید در جزیره خارگ و صیادی سنتی بانوان جزیره شیف با پوشش محلی اشاره کرد.

معاون گردشگری استان بوشهر خاطرنشان کرد: این اشتراکات می‌تواند زمینه مناسبی برای شکل‌گیری ارتباطات فرهنگی و گردشگری میان دو منطقه باشد و از طریق خواهرخواندگی، مسیر تازه‌ای برای تبادل تجربیات فعالان گردشگری و بوم‌گردی، معرفی میراث ناملموس دریایی، برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک و تقویت گردشگری پایدار فراهم شود.

او با اشاره به استقبال مسئولان سفارت جمهوری کره در ایران از این پیشنهاد گفت: در این نشست، ظرفیت‌های پیشنهادی برای همکاری میان بندر بوشهر و جزیره جیجو مورد توجه قرار گرفت و مسئولان سفارت، تحقق این موضوع را مستلزم تداوم مکاتبات و پیگیری از سوی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط دانستند.

جمالی همچنین به معرفی صنایع‌دستی استان در حاشیه این رویداد اشاره کرد و افزود: محصولات شاخص صنایع‌دستی بوشهر، از جمله دست‌بافته‌های پشم شتر با برند «سینیز» و جلیقه دست‌باف برند «هماتاج»، در بخش نمایشگاهی این سمینار به نمایش درآمد و بخشی از هنر و توانمندی هنرمندان بومی استان در معرض دید حاضران و سفیر جمهوری کره قرار گرفت.

معاون گردشگری استان بوشهر با تأکید بر نقش تشکل‌های حرفه‌ای در توسعه گردشگری استان اظهار کرد: حضور مؤثر جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان بوشهر در چنین رویدادهایی نشان‌دهنده ظرفیت تشکل‌های تخصصی برای ایفای نقش در دیپلماسی گردشگری و معرفی داشته‌های فرهنگی و بومی استان است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: با پیگیری جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان بوشهر و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شهرداری و شورای اسلامی شهر بوشهر، وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری کره در ایران، پیشنهاد خواهرخواندگی بندر بوشهر و جزیره جیجو از مرحله طرح و گفت‌وگو فراتر رفته و به زمینه‌ای عملی برای توسعه همکاری‌های گردشگری، معرفی فرهنگ دریایی و تقویت ارتباط میان جوامع محلی دو منطقه تبدیل شود.

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