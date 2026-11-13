به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید خدابخشی روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه جاری گفت: به‌دنبال بارندگی‌های اخیر و باتلاقی شدن بخشی از مسیر گردنه عسل‌کشان در جاده گردشگری چلگرد به دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ تردد در این محور از ساعت ۱۷:۳۰ روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه جاری به‌منظور پیشگیری از بروز حوادث و حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای متوقف شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به شرایط مسیر و ضرورت دسترسی ایمن ساکنان دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ جاده جایگزین برای تردد در مدت انسداد در نظر گرفته شد.

او تصریح کرد: نیروهای راهداری با تلاش مستمر و اجرای عملیات بهسازی و ایمن‌سازی، شرایط بازگشایی این جاده را فراهم کردند و گردنه عسل‌کشان ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه جاری بازگشایی شد.

خدابخشی با اشاره به ازسرگیری تردد در این جاده یادآور شد: رانندگان با توجه به شرایط کوهستانی منطقه و احتمال تغییر وضعیت جوی، علاوه‌بر رعایت نکات ایمنی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

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