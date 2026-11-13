۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۰

گردنه عسل‌کشان در جاده گردشگری چلگرد به دهستان موگویی چهارمحال و بختیاری بازگشایی شد

گردنه عسل‌کشان در جاده گردشگری چلگرد به دهستان موگویی چهارمحال و بختیاری بازگشایی شد

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: گردنه عسل‌کشان در جاده گردشگری چلگرد به دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ پس از سه روز انسداد با تلاش مستمر نیروهای راهداری بازگشایی شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید خدابخشی روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه جاری گفت: به‌دنبال بارندگی‌های اخیر و باتلاقی شدن بخشی از مسیر گردنه عسل‌کشان در جاده گردشگری چلگرد به دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ تردد در این محور از ساعت ۱۷:۳۰ روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه جاری به‌منظور پیشگیری از بروز حوادث و حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای متوقف شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به شرایط مسیر و ضرورت دسترسی ایمن ساکنان دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ جاده جایگزین برای تردد در مدت انسداد در نظر گرفته شد.

او تصریح کرد: نیروهای راهداری با تلاش مستمر و اجرای عملیات بهسازی و ایمن‌سازی، شرایط بازگشایی این جاده را فراهم کردند و گردنه عسل‌کشان ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه جاری بازگشایی شد.

خدابخشی با اشاره به ازسرگیری تردد در این جاده یادآور شد: رانندگان با توجه به شرایط کوهستانی منطقه و احتمال تغییر وضعیت جوی، علاوه‌بر رعایت نکات ایمنی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

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کد خبر 1405082201668
علیرضا غفاری
دبیر مریم قربانی‌نیا

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