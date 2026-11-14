به گزارش خبرنگار میراث آریا، استان کهگیلویه و بویراحمد از دیرباز تاکنون مهد اسطوره‌ها و روایت‌های کهن ایران‌زمین است و گنجینه‌ای بی‌بدیل از پیوند میان تاریخ باستان و طبیعت سحرانگیز را در دل خود جای داده‌است.

در همین راستا، طرح ساخت مستند سینمایی «کیخسرو» به عنوان یکی از پروژه‌های فاخر فرهنگی و هنری استان مطرح شده است تا علاوه بر خلق اثری ماندگار، گامی بلند در جهت معرفی هرچه بهتر جاذبه‌های گردشگری و تاریخی این منطقه برداشته شود.

علی نصیری، کارگردان و تهیه‌کننده برجسته سینما و تئاتر، در تشریح جزئیات این طرح در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا در یاسوج اظهار کرد: سال ۱۳۹۵ مستندی با عنوان «ردپای کیخسرو» با حمایت مالی صدا و سیمای مرکز دنا تولید شد که چند قسمت از آن به بررسی ابعاد شخصیتی این قهرمان اساطیری شاهنامه اختصاص داشت.

وی با اشاره به اینکه جغرافیای رخدادهای مربوط به کیخسرو در شاهنامه فردوسی به صورت عینی در این استان قرار دارد، افزود: گستره جغرافیایی این اثر از منطقه تاریخی تلخسرو آغاز شده و تا گردنه بیژن در شهرستان دنا امتداد می‌یابد و تولید مستند سینمایی کیخسرو فرصتی طلایی فراهم می‌کند تا چشم‌اندازهای بکر طبیعی منطقه با رویدادهای اصیل تاریخی پیوند بخورد.

نصیری با تاکید بر ضرورت به‌کارگیری ابزارهای نوین در صنعت فیلمسازی تصریح کرد: با توجه به اینکه قالب‌های سنتی مستند همواره تأثیرگذاری لازم را بر مخاطب عام ندارند، تصمیم بر آن شد تا با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته هوش مصنوعی، نماها و سکانس‌های مورد نظر در ساختار یک مستند سینمایی حرفه‌ای و اثرگذار تهیه شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در این اثر هنری تلاش خواهد شد تا مسیر حرکت کیخسرو از تلخسرو تا گردنه بیژن، روایت تاریخی واقعه سی‌سخت و داستان حماسی سی‌تن پهلوان، به همراه چگونگی مدفون شدن آنان در تپه‌های باستانی سی‌سخت با بالاترین کیفیت بصری به تصویر کشیده شود.

این هنرمند و مستندساز با یادآوری این موضوع که پروژه سینمایی کیخسرو فراتر از یک فعالیت صرفاً هنری است، بیان کرد: این مستند ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری، جذب گردشگران داخلی و خارجی، و همچنین تکریم تاریخ‌پژوهان و شیفتگان تمدن کهن ایران باستان خواهد بود.

وی در پایان میزان اعتبار مورد نیاز برای ساخت و تکمیل این پروژه ملی را بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان برآورد کرد.

شایان ذکر است که این طرح ارزشمند در نشست اخیر بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری کهگیلویه و بویراحمد مطرح شد و استاندار محترم با توجه به در پیش بودن رویداد فرهنگی «ایران‌جان»، دستورات مقتضی را به اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صدا و سیمای استان صادر کرد تا ضمن بررسی دقیق ابعاد کار، همکاری و هم‌افزایی همه‌جانبه برای تحقق این رویداد بزرگ انجام گیرد.

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