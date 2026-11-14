به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جاسم نصیری روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه در آیین آغاز دوره آموزشی گلیم‌بافی در شهرستان فارسان گفت: در این دوره آموزشی به هر کدام از شرکت‌کنندگان ۱۰۰ ساعت و در مجموع دو هزار نفرساعت آموزش داده می‌شود.

مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع‌دستی عقیق چهارمحال و بختیاری افزود: این آموزش‌ها با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به متقاضیان ارائه می‌شود.

نصیری تصریح کرد: آموزش رشته‌های صنایع‌دستی به هنرمندان در چهارمحال و بختیاری باعث افزایش اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری رونق اقتصادی می‌شود.

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