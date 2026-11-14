به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی ربیعی با اشاره به اظهارات ناعاقلانه مقامات آمریکایی برای محو تمدن مصری و پارسی، اظهار کرد: آنچه که امروز در ایران می‌بینیم نشان دهنده شکوه و تمدن از بین نرفتنی ایران و جلوه‌ای از بالندگی ایران با عقبه ۳۶۰۰۰ ساله تمدن از عصر شکار و کشاورزی تا امروز است که نشان می‌دهد، تمدن ایرانی کماکان برپا خواهد بود.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری با اشاره به تدابیر و برنامه‌های مهندس شاهرخی در طراحی و پیگیری پروژه‌های گردشگری افلاک، افزود: این مجموعه بخشی از زندگی روزمره و اجتماعی مردم است که در ارتباط نزدیک با معیشت و تفریح مردم نیز قرار دارد که به اعتقاد من یک الگو و نمونه برای پیوند میراث‌فرهنگی با زیست اجتماعی مردم است.

او اظهار کرد: این طرح‌ها، نمونه بارز گسترش میراث‌فرهنگی در زندگی روزمره مردم است که باعث تحولات ویژه در جذب گردشگر نیز خواهد شد.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری با تاکید براینکه میراث‌فرهنگی و تمدنی صرفا نباید فقط در فضای موزه‌ها قرار بگیرند، گفت: تاریخ و تمدن ایران باید در دید عموم قرار داشته و بخشی از زندگی روزمره مردم باشد.

ربیعی افزود: بی‌شک اجرای این طرح‌ها با پیگیری ویژه استاندار لرستان در حریم و درون سایت تاریخی فلک‌الافلاک، نقش مهمی در توسعه گردشگری استان نیز خواهد داشت.

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