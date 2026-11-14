انتشار کتاب «در مسیر سرنوشت» با محوریت زندگی و زمانه

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین با اشاره به فرارسیدن هفته کتاب و کتاب‌خوانی اظهار کرد: کتاب «در مسیر سرنوشت» با هدف ثبت و مستندسازی بخشی از تاریخ معاصر منطقه و معرفی زندگی و فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجرایی یکی از چهره‌های شناخته‌شده ورامین منتشر و روانه بازار کتاب شده است.

او افزود: این اثر در ۸۰ صفحه و به‌صورت مصور، با شمارگان ۵۰۰ نسخه توسط انتشارات آفرینه به چاپ رسیده است.

تاجیک تصریح کرد: کتاب حاضر همراه با دو یادداشت از استاد محمد امینی، نویسنده، پژوهشگر و چهره ماندگار فرهنگ ورامین و سعید شیرکوند، استاد دانشگاه تهران و معاون اسبق وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به موضوعاتی همچون شرح زندگی و نیم‌قرن فعالیت و تجربه نادر شیرکوند می‌پردازد.

او ادامه داد: در این کتاب، موضوعاتی از جمله سیمای قدیم منطقه امرآباد ورامین، پیشینه ایلات لر و عشایر هداوند نیز در قالب گفت‌وگو با محمدرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و ورامین‌شناس، مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین در پایان خاطرنشان کرد: به‌زودی مراسم رونمایی و بررسی این کتاب با حضور جمعی از مسئولان، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی برگزار خواهد شد.

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