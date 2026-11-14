به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمحمد عبودزاده گفت: شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان کرمانشاه در آبان‌ماه ۱۴۰۵ باحضور بیش ۲۰۰ فعال صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از سراسر کشور برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خوزستان ادامه داد: در این نمایشگاه ملی، صنعتگران استان خوزستان با به نمایش گذاشتن محصولات خود حضوری فعال داشتند و آثار ارزنده و کاربردی در رشته‌های کپوبافی، معرق ساقه گندم، سفال و سرامیک در معرض دید و فروش علاقمندان قرار گرفت.

او تصریح کرد: بهره‌گیری از مواد اولیه بومی و طراحی‌های زیبا و کاربردی باعث استقبال بسیار خوب از غرفه های استان خوزستان شد.

عبودزاده خاطرنشان کرد: حضور در نمایشگاه‌های سراسری زمینه مناسبی برای تبادل تجربیات میان صنعتگران استان‌های مختلف، توسعه و ترویج صنایع‌دستی و حمایت از تولید را فراهم می‌کند.

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