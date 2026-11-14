۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۷

استقبال از هنر دست صنعتگران خوزستان در نمایشگاه ملی صنایع‌دستی کرمانشاه

استقبال از هنر دست صنعتگران خوزستان در نمایشگاه ملی صنایع‌دستی کرمانشاه

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خوزستان گفت: هنرمندان صنایع‌دستی استان با عرضه آثار متنوع در شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه حضور یافتند و با استقبال بازدیدکنندگان، جلوه‌ای از ظرفیت‌ها، اصالت و تنوع هنرهای سنتی استان را به نمایش گذاشتند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمحمد عبودزاده گفت: شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان کرمانشاه در آبان‌ماه ۱۴۰۵ باحضور بیش ۲۰۰ فعال صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از سراسر کشور برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خوزستان ادامه داد: در این نمایشگاه ملی، صنعتگران استان خوزستان با به نمایش گذاشتن محصولات خود حضوری فعال داشتند و  آثار ارزنده و کاربردی در رشته‌های کپوبافی، معرق ساقه گندم، سفال و سرامیک در معرض دید و فروش علاقمندان قرار گرفت.

او تصریح کرد: بهره‌گیری از مواد اولیه بومی و طراحی‌های زیبا و کاربردی باعث استقبال بسیار خوب از غرفه های استان خوزستان شد.

عبودزاده خاطرنشان کرد: حضور در نمایشگاه‌های سراسری زمینه مناسبی برای تبادل تجربیات میان صنعتگران استان‌های مختلف، توسعه و ترویج صنایع‌دستی و حمایت از تولید را فراهم می‌کند.

استقبال از هنر دست صنعتگران خوزستان در نمایشگاه ملی صنایع‌دستی کرمانشاه

استقبال از هنر دست صنعتگران خوزستان در نمایشگاه ملی صنایع‌دستی کرمانشاه

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کد خبر 1405082301685
سیدجواد خراسانی
دبیر مرضیه امیری

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