به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در ادامه روند پیگیری احیای مجموعه تاریخی ربع رشیدی، شورای راهبری این مجموعه، ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به ریاست مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی‌واجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی، تشکیل جلسه داد و آخرین وضعیت اجرای مصوبات و اقدامات دستگاه‌های متولی را بررسی کرد. همچنین روز ۲۰ آبان‌ماه نیز، در جریان بازدید میدانی محمدزاده به همراه فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران و اعضای شورای راهبردی ربع رشیدی، ظرفیت‌ها، موانع و الزامات اجرایی احیای این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.



در جلسه ۱۰ آبان، گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده در زمینه احیا و سامان‌دهی بافت و محوطه مجموعه تاریخی ربع رشیدی ارائه شد و روند پیشرفت برنامه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. آزادسازی عرصه و تملک واحدهای واقع در محدوده مجموعه از محورهای این نشست بود.



بر اساس گزارش ارائه‌شده در این جلسه، تعدادی از بناهای واقع در عرصه تملک شده‌اند و تملک سایر واحدها از طریق پیگیری و تفاهم با مالکان در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار دارد تا زمینه ادامه اقدامات آماده‌سازی، احیا و بازآفرینی مجموعه فراهم شود.



موضوع مولدسازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای تأمین منابع مالی مورد نیاز احیای ربع رشیدی نیز در این جلسه بررسی شد. با صدور مجوز مربوطه، فرآیندهای اجرایی و اقدامات مرتبط از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در حال پیگیری و انجام است.



همچنین آخرین اقدامات و پیش‌نیازهای لازم برای قرار گرفتن مجموعه تاریخی ربع رشیدی در مسیر ثبت جهانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی‌واجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، با تأکید بر جایگاه این بنا در شکوه تاریخی و تمدن علمی کشور گفت: نباید احیای ربع رشیدی به سامان‌دهی محوطه و کالبد تاریخی آن محدود شود، بلکه باید شامل مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، فرهنگی و زیرساختی به‌صورت هماهنگ باشد تا این اثر تاریخی به جایگاه شایسته خود بازگردد.



معاون سیاسی‌واجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پیشرفت‌های میدانی در روند آماده‌سازی این بنای تاریخی بر ضرورت تسریع در روند احیای ربع رشیدی تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های مسئول باید با اولویت قرار دادن فرآیندهای اداری و اجرایی احیای این پروژه فرهنگی و علمی و گردشگری، هماهنگی لازم را برای پیشبرد مراحل مختلف آماده‌سازی و بازآفرینی این مجموعه به عمل آورند.



در پایان جلسه، معاون سیاسی‌واجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با حضور در محوطه مجموعه تاریخی ربع رشیدی از بخش‌های مختلف و مراحل آماده‌سازی آن بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اقدامات انجام‌شده قرار گرفت.



در مرحله بعدی پیگیری‌ها، بازدید میدانی بیستم آبان با حضور اعضای شورای راهبردی ربع رشیدی و فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد. در این بازدید، زمینه‌های بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای تسریع روند احیا و بازآفرینی مجموعه بررسی شد.



حضور بابایی‌اقدم با هدف بررسی ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی شرکت بازآفرینی شهری ایران برای مشارکت در روند احیای ربع رشیدی صورت گرفت.

در این راستا، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌بخشی برای تسریع در اجرای برنامه‌های احیا و بازآفرینی این مجموعه تاریخی تأکید شد.

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