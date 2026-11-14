به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالعلی محمدی امروز شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری آبشار هفت‌گانه گورچینلیق(دارنداش) و ایجاد مسیر دسترسی مناسب به این جاذبه طبیعی، با دستور احمد حمزه‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی، در دستور کار قرار گرفته است.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مرند ادامه داد: این طرح با هدف تسهیل دسترسی گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی و فراهم‌سازی امکانات اولیه برای بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های گردشگری منطقه دنبال می‌شود. در همین راستا، بررسی شرایط موجود و شناسایی نیازهای زیرساختی محدوده آبشار در دستور کار قرار دارد.



او افزود: روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه، بازدیدی میدانی با حضور رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ویژه مرند و عضو شورای اسلامی روستای هروز از مسیر دسترسی و محدوده آبشار انجام شد تا وضعیت راه، شرایط محیطی و الزامات اجرایی طرح مورد بررسی قرار گیرد و مقدمات لازم برای پیشبرد پروژه فراهم شود.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ویژه مرند تصریح کرد: ایجاد زیرساخت‌های متناسب با ظرفیت طبیعی این محدوده، زمینه حضور آسان‌تر گردشگران، ارتقای کیفیت تجربه طبیعت‌گردی و افزایش امکان معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان را فراهم می‌کند. در این مسیر، توجه به ویژگی‌های محیطی و ملاحظات حفاظتی نیز از اهمیت ویژه‌ برخوردار است.



محمدی خاطرنشان کرد: آبشار هفت‌گانه گورچینلیق در محدوده هرور و دارنداش، از جاذبه‌های ارزشمند طبیعی شهرستان مرند است و ساماندهی مسیر دسترسی و توسعه امکانات گردشگری آن می‌تواند در رونق گردشگری طبیعی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی جوامع محلی نقش مؤثری ایفا کند.

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