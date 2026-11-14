به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در پی انتشار گزارش‌هایی درباره تعرض و ایجاد تغییراتی در سطح سنگ‌نوشته تاریخی تخت‌خان، واقع در منطقه بان‌روشان، بخش صالح‌آباد شهرستان مهران، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با انجام بررسی‌های میدانی و کارشناسی، روند پیگیری وضعیت این اثر ثبت ملی را در اولویت اقدامات حفاظتی خود قرار داده و از آغاز عملیات حفاظت و مرمت آن در هفته آینده خبر داده است.

فرزاد شریفی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، با اشاره به حساسیت موضوع و ضرورت اتخاذ رویکردی علمی در مواجهه با آسیب‌های احتمالی این اثر تاریخی اظهار کرد: در پی انتشار گزارش‌های مربوط به تغییرات ایجادشده در سطح سنگ‌نوشته تخت‌خان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار این اداره‌کل قرار گرفت و بررسی‌های میدانی با هدف ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی ابعاد موضوع انجام شد.

او با تاکید بر جایگاه تاریخی و هویتی این اثر افزود: سنگ‌نوشته تخت‌خان از جمله آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان ایلام و از اسناد ماندگار هویت تاریخی منطقه به شمار می‌رود که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این اثر بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی منطقه و حامل شواهدی از گذشته این سرزمین است، ازاین‌رو، صیانت از آن ضرورتی فراتر از یک اقدام اداری و مسئولیتی مشترک در قبال میراث نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با تشریح نتایج بازدید میدانی از این محوطه تاریخی بیان کرد: روز گذشته به همراه نیروهای یگان حفاظت و کارشناسان حوزه حفاظت و مرمت از سنگ‌نوشته تخت‌خان بازدید کردیم. در جریان بررسی‌های اولیه، لکه‌ها و پوشش‌هایی به رنگ سفید بر سطح کتیبه مشاهده شد که احتمال می‌رود بخشی از آن ناشی از مواد ملات یا رسوبات سطحی، از جمله خاک سنگ و سیمان سفید، باشد، بااین‌حال، تشخیص قطعی ماهیت این مواد، میزان نفوذ و تأثیر احتمالی آن‌ها بر بستر سنگ و نوشته‌های تاریخی، مستلزم انجام مطالعات و آزمایش‌های تخصصی است.

شریفی با تاکید بر ضرورت پرهیز از هرگونه مداخله شتاب‌زده در آثار تاریخی تصریح کرد: آسیب‌شناسی علمی، مستندسازی دقیق وضعیت موجود و تدوین طرح حفاظت و مرمت متناسب با شرایط اثر در دستور کار قرار گرفته است.

او با اعلام آغاز عملیات حفاظت و مرمت سنگ‌نوشته تخت‌خان در هفته آینده خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی در این فرایند، صیانت از اصالت تاریخی و سلامت فیزیکی کتیبه و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه آسیب بیشتر به سطح سنگ و نوشته‌های آن است. بر همین اساس، تمامی اقدامات موردنیاز با بهره‌گیری از نظر کارشناسان متخصص و رعایت اصول و استانداردهای حفاظت و مرمت آثار تاریخی انجام خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام همچنین با اشاره به حساسیت مداخلات حفاظتی در آثار سنگی یادآور شد: هرگونه پاک‌سازی، زدودن مواد خارجی و مداخله در سطح کتیبه باید پس از شناسایی دقیق ماهیت مواد و با نظارت متخصصان و بر اساس ملاحظات فنی صورت گیرد، چراکه اقدام غیراصولی و فاقد پشتوانه کارشناسی، حتی با نیت حفاظت، می‌تواند به ساختار سنگ و خوانایی کتیبه آسیب وارد کند.

شریفی در بخش دیگری از سخنان خود، مشارکت اجتماعی را یکی از ارکان اساسی نظام حفاظت از میراث‌فرهنگی دانست و گفت: همه آثار تاریخی کشور امکان محصورسازی، استقرار نیروهای حفاظتی و برخورداری از نگهبانی دائمی را ندارند، ازاین‌رو، حفاظت مؤثر و پایدار از این سرمایه‌های ملی بدون همراهی مردم، جوامع محلی، گردشگران و دوستداران میراث‌فرهنگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

او افزود: افزایش حساسیت عمومی نسبت به ارزش آثار تاریخی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پرهیز از هرگونه دخل‌وتصرف خودسرانه در محوطه‌ها و یادمان‌های تاریخی، از ضرورت‌های صیانت از میراث‌فرهنگی است. مردم در این عرصه می‌توانند با مشارکت آگاهانه، نقش مؤثری در شناسایی، گزارش و پیشگیری از آسیب به آثار تاریخی ایفا کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در پایان تاکید کرد: سنگ‌نوشته تاریخی تخت‌خان بخشی از تاریخ، هویت و حافظه فرهنگی ایلام است و این اداره‌کل با جدیت، روند حفاظت و صیانت از آن را دنبال خواهد کرد تا این اثر ارزشمند با حفظ اصالت و تمامیت تاریخی خود برای نسل‌های آینده باقی بماند.

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