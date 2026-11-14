اقدامات مرمتی و حفاظتی در استان سمنان قابل توجه است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدابراهیم زارعی چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در جریان سفر به استان سمنان و بازدید از تعدادی از محوطه‌ها و بناهای تاریخی استان گفت: در این سفر از یکی از سایت‌های باستان‌شناسی شهرستان مهدی شهر که همکاران پژوهشگاه در آن مشغول انجام کاوش هستند، بازدید کردیم و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های پژوهشی و میدانی قرار گرفتیم.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با اشاره به بازدید از عمارت ابراهیم خان ملاده در شهرستان مهدی‌شهر اظهار کرد: این بنای تاریخی متعلق به خاندان باوندی و ابراهیم‌خان ملاده، از نظر معماری و تزئینات، بنایی بسیار باشکوه و ارزشمند است و اقدامات مرمتی آن با همکاری بخش خصوصی در حال انجام است.

او با اشاره به اهمیت حفاظت از ویژگی‌های معماری و تزئینات این بنا افزود: خانه تاریخی ملاده از آثار شاخص و قابل توجهی است که مرمت اصولی آن می‌تواند در حفظ ارزش‌های تاریخی و معماری منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

زارعی همچنین با حضور در مسجد امام (سلطانی) سمنان، از روند مرمت تزئینات معماری این بنای تاریخی، به‌ویژه نقاشی‌های گنبدخانه و ایوان اصلی، بازدید کرد و گفت: اقدامات مرمتی این اثر با نظارت همکاران پژوهشگاه در حال انجام است و روند اجرای کار رضایت‌بخش است.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با قدردانی از تلاش‌های جلال تاجیک، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان و مجموعه همکاران این اداره‌کل تصریح کرد: خوشحالم که شاهد فعالیت‌ها و تلاش‌های مستمر در حوزه میراث‌فرهنگی استان هستم. اقدامات انجام‌شده در زمینه مرمت و حفاظت از آثار تاریخی و همچنین فعالیت‌های حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، چشمگیر و قابل توجه است.

او در پایان با قدردانی از مجموعه عوامل اجرایی و کارشناسان فعال در این حوزه ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته، پروژه‌های در دست اجرا به سرانجام برسند و اقدامات حفاظتی و مرمتی آثار تاریخی استان با موفقیت تکمیل شوند.

انتهای پیام/