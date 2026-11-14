به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم سینمایی «دختر پری خانوم» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا معتمدی جایزه بهترین فیلمنامه جوایز سینمایی اوراسیا موسوم به «پروانه الماس» را کسب کرد.

همچنین کیوان مقدم، طراح صحنه «دختر پری خانوم»، از نامزدهای دریافت جایزه بهترین طراحی صحنه این رویداد بود.

این رویداد سینمایی به ابتکار نیکیتا میخالکوف، فیلمساز سرشناس روس، در مسکو برگزار شد و برگزیدگان آن از میان ۴۱ فیلم شرکت کننده معرفی شدند.

«دختر پری خانوم» پیش‌تر حضور بین المللی خود را از بخش مسابقه جشنواره فیلم ورشو آغاز کرده بود و این فیلم پس از سال‌ها، تنها نماینده سینمای ایران در جشنواره درجه الف ورشو بود.

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