به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، کرم صفری اظهار کرد: فاز اجرایی طرح بازآفرینی و پیاده‌محور پنجراه تا میدان انقلاب ارومیه، در راستای ارتقای کیفیت فضاهای شهری و ساماندهی منظر شهری، با آغاز شده و عملیات عمرانی آن با همکاری مجموعه‌های اجرایی شهرداری در حال انجام است.

سرپرست سازمان بازآفرینی شهرداری ارومیه افزود: این پروژه در چارچوب طرح مطالعاتی «تاریخ تا طبیعت» و با هدف بازآفرینی فضاهای شهری، ارتقای کیفیت محیطی و ایجاد پیوستگی و هماهنگی در سیمای شهری اجرا می‌شود.

او ادامه داد: طرح مطالعاتی «تاریخ تا طبیعت» محدوده‌ای به طول حدود ۴.۵ کیلومتر، از میدان ولایت فقیه تا رودخانه شهرچای را دربرمی‌گیرد و محورهایی همچون خیابان امام خمینی(ره)، خیابان شهید سلیمانی، خیابان استادان، مسیر مجاور دانشگاه ارومیه و محورهای پنجراه و سه‌راه دانش را شامل می‌شود.

صفری تصریح کرد: در نخستین فاز اجرایی این طرح، عملیات عمرانی پیاده‌محور پنجراه تا میدان انقلاب به طول ۲۲۰ متر در حال اجراست که با مشارکت سازمان‌های بازآفرینی، عمران، پارک‌ها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری ارومیه پیش می‌رود.

سرپرست سازمان بازآفرینی شهرداری ارومیه با اشاره به اینکه این پروژه بر مبنای مطالعات مشاور ذی‌صلاح و در قالب طرح «قالی آذربایجان» دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، ساماندهی فضاهای شهری، بهبود وضعیت پیاده‌راه‌ها و خلق فضایی منسجم و متناسب با ظرفیت‌های تاریخی و هویتی ارومیه است.

او تأکید کرد: تداوم اجرای طرح‌های بازآفرینی با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان در دستور کار شهرداری ارومیه قرار دارد.

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