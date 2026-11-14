۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۳

بخشدار مرکزی خوی تأکید کرد:

ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در روستای حیدرآباد خوی

ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در روستای حیدرآباد خوی

بخشدار مرکزی خوی بر ضرورت برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای احداث خانه بوم‌گردی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستای حیدرآباد و جذب گردشگران تأکید  کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، میرحجت یحیی‌زاده، امروز، ۲۳ آبان‌ماه با حضور در روستای گردشگری حیدرآباد خوی از اقدامات انجام‌شده در زمینه زیباسازی، ساماندهی و طراحی سنتی سیمای روستا در راستای تبدیل آن به یکی از روستاهای هدف گردشگری بازدید کرد.

بخشدار مرکزی خوی در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته برای توسعه گردشگری روستایی بر ضرورت برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای احداث خانه بوم‌گردی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستا و جذب گردشگران تأکید  کرد.

او گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در روستای حیدرآباد می‌تواند ضمن معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های بومی منطقه، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد ساکنان روستا باشد.

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کد خبر 1405082301696
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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