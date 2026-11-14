۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۵

جذب ۳۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری آذربایجان غربی

جذب ۳۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری آذربایجان غربی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: میزان اعتبار سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه گردشگری استان برابر با ۳۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری با بیان اینکه ۹۵ فقره موافقت اصولی برای ایجاد تأسیسات گردشگری در سطح استان از ابتدای سال جاری تاکنون صادر شده است، اظهار کرد: این موافقت‌های اصولی در قالب هتل، هتل‌آپارتمان، واحد بومگردی، مجتمع‌های گردشگری و سفره‌خانه سنتی صادر شده و حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای آنها ۳۲ همت است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم حدود ۸۰۰ نفر را فراهم می‌کند، افزود: صدور موافقت اصولی نخستین گام رسمی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به شمار می‌رود و اداره‌کل در ادامه مسیر، روند صدور مجوزها و پیگیری اجرای طرح‌ها را تسهیل می‌کند.

او تصریح کرد: در همین بازه زمانی، ۸ مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری نیز در استان صادر شده است؛ به این معنا که سرمایه‌گذاران مجوز ساخت و پروانه ساخت دریافت کرده و می‌توانند عملیات اجرایی پروژه‌های خود را آغاز کنند.

صفری با بیان اینکه حجم سرمایه‌گذاری این هشت پروژه سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها برای ۱۶۳ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد و این روند در راستای توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری استان ادامه خواهد یافت.

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کد خبر 1405082301697
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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