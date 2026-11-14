به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری با بیان اینکه ۹۵ فقره موافقت اصولی برای ایجاد تأسیسات گردشگری در سطح استان از ابتدای سال جاری تاکنون صادر شده است، اظهار کرد: این موافقت‌های اصولی در قالب هتل، هتل‌آپارتمان، واحد بومگردی، مجتمع‌های گردشگری و سفره‌خانه سنتی صادر شده و حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای آنها ۳۲ همت است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم حدود ۸۰۰ نفر را فراهم می‌کند، افزود: صدور موافقت اصولی نخستین گام رسمی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به شمار می‌رود و اداره‌کل در ادامه مسیر، روند صدور مجوزها و پیگیری اجرای طرح‌ها را تسهیل می‌کند.

او تصریح کرد: در همین بازه زمانی، ۸ مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری نیز در استان صادر شده است؛ به این معنا که سرمایه‌گذاران مجوز ساخت و پروانه ساخت دریافت کرده و می‌توانند عملیات اجرایی پروژه‌های خود را آغاز کنند.

صفری با بیان اینکه حجم سرمایه‌گذاری این هشت پروژه سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها برای ۱۶۳ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد و این روند در راستای توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری استان ادامه خواهد یافت.

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