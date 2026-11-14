به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن شیری با اشاره به هزینه‌کرد ۵۵۰ میلیارد ریالی برای ساماندهی روستای حسنلو نقده اظهار کرد: این مبلغ در فاز نخست طرح و در چهارچوب ساماندهی زیرساخت‌ها، احیای بافت معماری و گسترش امکانات گردشگری روستا به مصرف رسیده است و این اعتبار با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی و بنیاد مسکن آذربایجان غربی فرمانداری و پایگاه ملی حسنلو نقده تأمین شده و در همین راستا اقدامات گوناگونی برای آماده‌سازی این روستای تاریخی انجام شده است.

مدیر پایگاه ملی حسنلو نقده مهم‌ترین اقدامات اجرایی فاز نخست را احیای بافت معماری روستا شامل جداره‌سازی خانه‌های مسکونی، سنگ‌فرش معابر و مسیرهای گردشگری، ساماندهی پارک ورودی روستا و همچنین مرمت و ساماندهی بقایای معماری تپه تاریخی حسنلو برشمرد.

او در ادامه به راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی صنایع‌دستی در این روستا اشاره کرد و آن را گامی در راستای توسعه ظرفیت‌های گردشگری و پشتیبانی از فعالیت‌های بومی دانست.

مدیر پایگاه ملی حسنلو از ایجاد سرویس‌های بهداشتی در داخل پایگاه نیز خبر داد و افزود: توسعه امکانات خدماتی و رفاهی از موضوعاتی است که برای بهبود کیفیت حضور گردشگران در این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.

شیری درباره برنامه‌های پیش‌رو تصریح کرد: در صورت تخصیص اعتبارات لازم، فازهای بعدی طرح آماده‌سازی روستای حسنلو برای ورود به فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان اجرا خواهد شد.

مدیر پایگاه ملی حسنلو نقده با اشاره به ظرفیت‌های متنوع تاریخی، طبیعی و اقتصادی روستای حسنلو گفت: تالاب بین‌المللی حسنلو، تپه تاریخی حسنلو و محصولات کشاورزی و دامی از شاخص‌ترین جاذبه‌های این منطقه به شمار می‌روند و این روستا یکی از مقاصد اصلی گردشگران آذربایجان غربی بوده که هر سال میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است و در نیمه نخست سال جاری، ۲۰ هزار گردشگر داخلی از تپه تاریخی حسنلو دیدن کردند.

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