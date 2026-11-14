به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ آیت‌احمدی روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل خراسان شمالی، از موزه‌های مستقر در مجموعه فرهنگی‌تاریخی مفخم شهرستان بجنورد بازدید کرد.

فرمانده یگان حفاظت کشور طی این بازدید از موزه مردم‌شناسی و موزه پلیس مجموعه مفخم بازدید کرد و با مشاهده مجموعه‌های تاریخی و آرایه‌های نمایش داده شده، با آداب‌ورسوم، پوشش و سبک زندگی مردمی که در این موزه بازنمایی شده است، آشنا شد.

این بازدید که در جریان حضور او در شهرستان بجنورد صورت گرفت، بخشی از برنامه بررسی ظرفیت‌های حفاظتی و فرهنگی منطقه بود.

انتهای پیام/