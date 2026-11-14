۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۶

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور از مجموعه تاریخی مفخم بجنورد بازدید کرد

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور از مجموعه تاریخی مفخم بجنورد بازدید کرد

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی، با بازدید از موزه مردم‌شناسی و موزه پلیس، با میراث فرهنگی و آداب‌ و رسوم منطقه آشنا شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ آیت‌احمدی روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل خراسان شمالی، از موزه‌های مستقر در مجموعه فرهنگی‌تاریخی مفخم شهرستان بجنورد بازدید کرد.

فرمانده یگان حفاظت کشور طی این بازدید از موزه مردم‌شناسی و موزه پلیس مجموعه مفخم بازدید کرد و با مشاهده مجموعه‌های تاریخی و آرایه‌های نمایش داده شده، با آداب‌ورسوم، پوشش و سبک زندگی مردمی که در این موزه بازنمایی شده است، آشنا شد.

این بازدید که در جریان حضور او در شهرستان بجنورد صورت گرفت، بخشی از برنامه بررسی ظرفیت‌های حفاظتی و فرهنگی منطقه بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082301699
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

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