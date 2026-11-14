آغاز مرمت خانه تاریخی ایرانمنش بافت با اعتبار بیش از ۱۴ میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد با اعلام خبر آغاز مرمت خانه تاریخی ایرانمنش شهرستان بافت، اظهار کرد: برای اجرای عملیات مرمت و حفاظت این بنای تاریخی، بیش از ۱۴ میلیارد ریال اعتبار استانی در قالب قرارداد مرمت اختصاص یافته است تا اقدامات مورد نیاز برای حفاظت از ساختار معماری و استحکام‌بخشی به بخش‌های مختلف بنا انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: آجرفرش پشت‌بام، بندکشی آجرفرش، اجرای اندود کاهگل در نما، اندود گچ دیوارها و استحکام‌بخشی بخش‌های آسیب‌دیده از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این پروژه است که با هدف حفاظت و جلوگیری از فرسایش بنا اجرا می‌شود.

او با تاکید بر اهمیت مرمت و احیا بناهای تاریخی بیان کرد: ابنیه تاریخی بخشی از حافظه فرهنگی و هویت جمعی جامعه هستند و حفاظت از آن‌ها به معنای صیانت از ارزش‌های معماری، هنری، تاریخی و شیوه‌های زیست گذشتگان است.

محسن‌نژاد تصریح کرد: مرمت اصولی این آثار، علاوه بر جلوگیری از تخریب سرمایه‌های ارزشمند تاریخی، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری آن‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند در معرفی هویت تاریخی شهرستان‌ها، رونق گردشگری و تقویت اقتصاد جوامع محلی مؤثر باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: حفاظت و احیا بناهای تاریخی استان با رویکرد انتقال میراث ارزشمند فرهنگی به نسل‌های آینده و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه پایدار گردشگری، نظر به اعتبارات اختصاص یافته با جدیت از طرف این اداره‌کل دنبال می‌شود.

او در پایان با اشاره به ضرورت نگاه جامع به حفاظت از میراث تاریخی استان کرمان تاکید کرد: مرمت یک بنای تاریخی نباید صرفا به انجام اقدامات کالبدی محدود شود، بلکه استمرار حفاظت، نگهداری صحیح و فراهم‌سازی زمینه معرفی ارزش‌های تاریخی و معماری اثر نیز از الزامات صیانت پایدار از این سرمایه‌هاست و در این مسیر، توجه به ظرفیت بناهای تاریخی به‌عنوان بخشی از دارایی‌های فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری هر شهرستان، می‌تواند پیوند میان حفاظت میراث‌فرهنگی و توسعه گردشگری را تقویت کند.

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