سد معبر، معضل بافت تاریخی ارومیه

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، داوود فرازی سد معبر در اطراف بناهای تاریخی و محدوده بازار ارومیه را از مشکلات بافت تاریخی این شهر دانست و بر ضرورت ورود جدی شهرداری برای ساماندهی این محدوده تأکید کرد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی افزود: خیابان امام خمینی(ره) و بازار تاریخی ارومیه را از جلوه‌های بصری مهم شهر توصیف کرد و گفت: برای رفع معضل سد معبر در این محدوده جلسات متعددی برگزار شده، اما حل این مشکل به اجرای اقدامات عملی از سوی دستگاه‌های مربوطه نیاز دارد.

او با اشاره به جایگاه بازار سنتی و سرپوشیده ارومیه اظهار کرد: این بازار از بازارهای تاریخی، قدیمی و پویای کشور است و راسته‌های تخصصی حلبی‌سازان، مسگران و نجاران همچنان در آن فعال‌اند؛ تداوم حضور این صنوف، هویت تاریخی و اقتصادی بازار را زنده نگه داشته است و بازار تاریخی ارومیه حدود هفت هکتار عرصه و هزار و ۲۰۰ پلاک تجاری دارد.

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