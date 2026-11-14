دوره مقدماتی تراش صدف در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: تراش صدف از جمله رشته‌های هنری ارزشمند و مرتبط با ظرفیت‌های دریایی هرمزگان است که با بهره‌گیری از خلاقیت و مهارت هنرمندان می‌تواند به تولید محصولات متنوع و کاربردی صنایع‌دستی منجر شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به مواد اولیه مورد استفاده در این هنر افزود: در رشته تراش صدف، از صدف‌های دور ریز مرواریدساز و صدف‌های پرورشی استفاده می‌شود و انتخاب نوع صدف با توجه به ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن برای انجام عملیات تراش و ساخت محصولات صورت می‌گیرد؛ بنابراین هر نوع صدفی برای استفاده در این رشته مناسب نیست.

او عنوان کرد: برگزاری این دوره آموزشی با رویکرد انتقال مهارت‌های پایه، آشنایی هنرجویان با ابزارها، شناخت مواد اولیه و شیوه‌های صحیح کار با صدف و ایجاد زمینه برای ورود علاقه‌مندان به این رشته هنری برنامه‌ریزی شده است.

رمجی اظهار کرد: آموزش و توانمندسازی علاقه‌مندان در رشته‌های مرتبط با دریا، علاوه بر کمک به حفظ و گسترش هنرهای بومی، می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و رونق تولید صنایع‌دستی را در استان فراهم کند.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان توسعه آموزش‌های مهارتی و حمایت از رشته‌های دارای قابلیت بومی را از رویکردهای مهم این معاونت دانست و گفت: این آموزش‌ها با هدف تنوع‌بخشی به تولیدات صنایع‌دستی، پرورش هنرمندان توانمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی استان دنبال می‌شود.

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