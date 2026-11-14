به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ در جلسه با هئیت مدیره اتحادیه فیروزه و عقیق تراشان مشهد گفت: باید برند مشهد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ‌ها را حفظ کنیم و این در گرو همکاری، مشارکت و تعامل بخش خصوصی و دولتی، هنرمندان و صنعتگران و تشکل‌های حوزه صنایع‌دستی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: فیروزه و عقیق تراشان مشهد بخشی از ظرفیت اشتغال شهر جهانی گوهرسنگ‌ها را به خود اختصاص داده است.

موسوی به مصرف حدود ۹۰ تن نقره در شهر مشهد اشاره کرد و گفت: مصرف حجم بالای نقره در مشهد تاثیر آن بر اقتصاد این شهر و کشور را نشان می‌دهد که باید از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی و اشتغال استان استفاده شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: زنجیره خدمات و محصولات فیروزه و گوهرسنگ‌ها باید ایجاد و مورد توجه قرار گیرد.

او فعالیت فیروزه و عقیق تراشان در یک بنای تاریخی را پیشنهاد کرد و گفت: اتحادیه فیروزه و عقیق تراشان یکی از خانه‌های تاریخی مشهد را خریداری و آن را به مرکزی برای خرید و فروش این گوهرشنگ‌ها تبدیل کند.

موسوی تصریح کرد: در این مرکز علاوه بر عرضه و فروش، تاریخ گوهرسنگ‌ها از جمله فیروزه و عقیق روایت شود تا گردشگران را نیز جذب کند.

هم‌چنین سمیه روانخواه معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی به اهمیت شهرجهانی گوهرسنگ‌ها و نقش این اتحادیه اشاره کرد و برای همکاری متقابل اعلام آمادگی کرد.

در این جلسه محمد تقی رجبی رئیس، وحید اخوی زاده نایب رئیس و سید محمود یاهوئی خزانه‌دار اتحادیه فیروزه و عقیق تراشان مشهد مسائل و نظرات خود را مطرح کردند.

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