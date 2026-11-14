به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن سعادتی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ری روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه در گفت‌وگو با برنامه «همسایه سلام» رادیو تهران، با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی شهرستان ری، این منطقه را یکی از کهن‌ترین کانون‌های تمدنی ایران و از مهم‌ترین مقاصد گردشگری تاریخی و مذهبی استان تهران معرفی کرد.

او با اشاره به جایگاه ویژه ری در گردشگری مذهبی اظهار کرد: وجود حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و دیگر بقاع متبرکه، ظرفیت ارزشمندی برای جذب زائران و توسعه گردشگری مذهبی در این شهرستان فراهم کرده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ری با اشاره به افزایش حضور و اقامت زائران در این شهرستان افزود: رشد سفرهای زیارتی و افزایش اقامت زائران، ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری، به‌ویژه در حوزه مراکز اقامتی و خدمات‌رسانی به مسافران را بیش از گذشته نمایان می‌کند.

سعادتی همچنین با تأکید بر اهمیت معرفی پیشینه تاریخی ری، به ظرفیت‌های گسترده این شهرستان در حوزه آثار تاریخی، محوطه‌های باستانی و میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: قدمت تاریخی ری و برخورداری از آثار ارزشمند تمدنی، زمینه مناسبی برای معرفی این منطقه در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کرده است.

او در ادامه، موضوع ثبت جهانی ری را از مهم‌ترین ظرفیت‌ها و چشم‌اندازهای توسعه گردشگری این شهرستان دانست و بر ضرورت توجه به حفاظت، سامان‌دهی، معرفی و بهره‌برداری اصولی از آثار تاریخی و فرهنگی تأکید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ری در پایان، معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تاریخی و مذهبی ری از طریق رسانه‌ها را گامی مؤثر در جذب گردشگران، رونق اقتصادی منطقه و تقویت جایگاه این شهرستان در گردشگری استان تهران عنوان کرد.

انتهای پیام/