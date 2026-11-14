ظرفیت اماکن مذهبی کردستان برای توسعه گردشگری نیازمند توجه بیشتر است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان، با تاکید بر اهمیت صیانت از اماکن مذهبی و تاریخی اظهار کرد: برخی از بقاع متبرکه استان به دلایل مختلف دچار آسیب شده‌اند و مرمت و احیای آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری مشترک دستگاه‌های متولی است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: اجرای طرح‌های مشترک میان این مجموعه و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه می‌تواند زمینه‌ساز حفاظت، احیا و بهره‌برداری اصولی از این اماکن ارزشمند باشد.

او با اشاره به نقش تعامل دستگاه‌های مربوطه در توسعه گردشگری مذهبی عنوان کرد: همراهی و هم‌افزایی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه با این اداره‌کل برای حفظ و نگهداری از بناهای تاریخی و اماکن متبرکه، علاوه بر صیانت از میراث ارزشمند استان، زمینه رشد و توسعه گردشگری مذهبی را فراهم می‌کند.

وطن دوست توسعه گردشگری و احیای آثار تاریخی را از عوامل مهم در تحقق توسعه پایدار دانست و یادآور شد: توجه به ظرفیت‌های تاریخی و مذهبی کردستان و برنامه‌ریزی برای معرفی و سامان‌دهی این اماکن، علاوه بر افزایش حضور گردشگران و زائران، به ایجاد فرصت‌های شغلی و تولید درآمد پایدار برای شهروندان و جوامع محلی کمک خواهد کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بیان کرد: این استان از اماکن مذهبی و بقاع متبرکه متعددی برخوردار است که با برنامه‌ریزی مناسب، مرمت، سامان‌دهی و معرفی ظرفیت‌های آن‌ها می‌توان از این داشته‌های ارزشمند در راستای رونق گردشگری و توسعه اقتصادی استان بهره گرفت.

انتهای پیام/