شیلان صلواتی، فعال رسانه در یادداشتی نوشت: امروزه مفهوم گردشگری در جهان دستخوش تغییر شده است، بسیاری از گردشگران دیگر تنها به دنبال بازدید از جاذبه‌های شناخته‌شده و ثبت تصاویر یادگاری نیستند، بلکه می‌خواهند فرهنگ مقصد را بشناسند، با سبک زندگی مردم آشنا شوند و تجربه‌ای متفاوت از حضور در یک منطقه داشته باشند؛ در چنین شرایطی، خانه‌های تاریخی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند به یکی از مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری گردشگری تجربه‌محور تبدیل شوند.

کردستان از این منظر ظرفیت‌های ارزشمندی در اختیار دارد، معماری خانه‌های قدیمی سنندج، بافت‌های تاریخی شهرها و خانه‌های روستایی در مناطق مختلف استان، هرکدام روایتگر بخشی از گذشته و شیوه زندگی مردم این منطقه هستند؛ این بناها در کنار موسیقی کردی، خوراک محلی، پوشش سنتی، صنایع‌دستی و آیین‌های بومی، مجموعه‌ای از جاذبه‌های فرهنگی را شکل می‌دهند که می‌توانند تجربه سفر به کردستان را عمیق‌تر و ماندگارتر کنند.

خانه‌های قدیمی را نباید تنها بناهایی متعلق به گذشته دانست که ارزش آن‌ها تنها در حفظ ظاهر و جلوگیری از تخریب خلاصه می‌شود، این خانه‌ها در صورت برخورداری از ارزش‌های تاریخی و معماری و با رعایت اصول حفاظت و مرمت، می‌توانند کارکردی تازه در زندگی امروز پیدا کنند؛ بهره‌گیری مناسب از این بناها در حوزه گردشگری، فرصتی برای پیوند میان میراث فرهنگی و نیازهای جامعه معاصر فراهم می‌آورد.

در این میان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی نقش مهمی در معرفی فرهنگ و سبک زندگی مناطق مختلف دارند. این اقامتگاه‌ها زمانی به معنای واقعی خود نزدیک می‌شوند که تنها محلی برای اسکان مسافران نباشند، بلکه امکان آشنایی با فرهنگ، آداب‌ورسوم و داشته‌های بومی منطقه را فراهم کنند.

اقامت در یک خانه با معماری سنتی، صرف غذای محلی، شنیدن موسیقی، آشنایی با هنرهای دستی و گفت‌وگو با میزبانان بومی، تجربه‌ای است که می‌تواند تصویری متفاوت از سفر در ذهن گردشگر ایجاد کند؛ در چنین فضایی، گردشگر تنها بازدیدکننده یک مقصد نیست، بلکه با بخشی از زندگی و فرهنگ مردم آن منطقه ارتباط برقرار می‌کند.

اهمیت توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی تنها به ایجاد فضاهای اقامتی جدید محدود نمی‌شود، این فعالیت‌ها می‌توانند زنجیره‌ای از فرصت‌های اقتصادی را در مناطق شهری و روستایی به وجود آورند؛ عرضه غذاهای محلی، فروش محصولات بومی، رونق صنایع‌دستی، معرفی تولیدات کشاورزی و ایجاد اشتغال برای ساکنان محلی از جمله دستاوردهایی است که با توسعه هدفمند گردشگری بوم‌محور قابل تحقق خواهد بود.

از سوی دیگر، زمانی که مردم یک منطقه در فرآیند گردشگری نقش فعال داشته باشند و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند، انگیزه بیشتری برای حفاظت از میراث‌فرهنگی، حفظ آیین‌ها و انتقال سنت‌ها به نسل‌های آینده خواهند داشت؛ به این ترتیب، گردشگری می‌تواند به عاملی برای تقویت هویت محلی و تداوم فرهنگ بومی تبدیل شود.

البته نباید فراموش کرد که هر بنای قدیمی الزاما گزینه مناسبی برای تبدیل شدن به اقامتگاه نیست و هر فضای سنتی نیز به‌تنهایی هویت یک اقامتگاه بوم‌گردی را شکل نمی‌دهد؛ آنچه اهمیت دارد، حفظ اصالت معماری، رعایت ضوابط مرمت و حفاظت، توجه به محیط طبیعی و مشارکت واقعی جامعه محلی است، بوم‌گردی زمانی معنا پیدا می‌کند که توسعه اقتصادی در کنار صیانت از ارزش‌های فرهنگی و طبیعی قرار گیرد.

کردستان با برخورداری از تنوع فرهنگی، معماری و جغرافیایی، زمینه مناسبی برای گسترش این رویکرد دارد، از خانه‌ها و عمارت‌های تاریخی سنندج گرفته تا سکونتگاه‌های بومی در روستاهای گردشگرپذیر منطقه اورامانات و دیگر نقاط استان، هرکدام می‌توانند بخشی از هویت این سرزمین را به گردشگران معرفی کنند؛ بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، آموزش و معرفی مناسب جاذبه‌هاست.

در حقیقت، توسعه گردشگری تنها به ساخت هتل‌ها و ایجاد امکانات جدید محدود نمی‌شود، گاهی یک خانه قدیمی که با حفظ اصالت خود دوباره جان گرفته، می‌تواند به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل شود؛ چنین رویکردی علاوه بر حفظ بخشی از میراث معماری، امکان بهره‌برداری اقتصادی از داشته‌های فرهنگی را نیز فراهم می‌کند؛ شاید ارزشمندترین سوغات سفر به کردستان، تصویری باشد که گردشگر از زندگی مردم این منطقه با خود می‌برد؛ تصویری از خانه‌های قدیمی، سفره‌های رنگین محلی، موسیقی برخاسته از فرهنگ منطقه و مهمان‌نوازی مردمانی که سنت‌های خود را همچنان زنده نگه داشته‌اند.

خانه‌های دیروز می‌توانند جاذبه‌های امروز و فرصت‌های فردا باشند، به شرط آنکه به میراث‌فرهنگی نه فقط به چشم یادگارهایی برای تماشا، بلکه به‌عنوان سرمایه‌ای برای زندگی، هویت و توسعه پایدار نگاه کنیم؛ آینده گردشگری کردستان را می‌توان در همین پیوند معنادار میان گذشته و امروز جست‌وجو کرد، جایی که حفظ یک خانه قدیمی، تنها نگهداری از یک بنا نیست، بلکه پاسداشت یک فرهنگ و فراهم کردن فرصتی تازه برای نسل‌های آینده است.

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