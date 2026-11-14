https://www.chtn.ir/x4y7k۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۴ کد خبر 1405082301709 فیلم مستند اراک؛ مهد مفاخر و مشاهیر و شهر صنعت و فرهنگ روایتی از شهری که گذشته پرافتخارش را پشتوانه حرکت به سوی آیندهای روشن قرار داده است. دریافت 28 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405082301709 رضا تربتی دبیر مهدی نورعلی برچسبها استان مرکزی اراک مفاخر مشاهیر پربینندهترینها قلعه تاریخی فرهنگی چالشتر "خوئین"؛ گنجینهای ناشناخته از تاریخ ایران زمین بازار بزرگ زنجان، طولانی ترین بازار سرپوشیده ایران سومین روز برگزاری نشست شورای عالی ثبت و حریم آثار غیر منقول استان اصفهان
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