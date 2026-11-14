۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۴

اراک؛ مهد مفاخر و مشاهیر و شهر صنعت و فرهنگ

اراک؛ مهد مفاخر و مشاهیر و شهر صنعت و فرهنگ

 روایتی از شهری که گذشته پرافتخارش را پشتوانه حرکت به سوی آینده‌ای روشن قرار داده است.

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کد خبر 1405082301709
رضا تربتی
دبیر مهدی نورعلی

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