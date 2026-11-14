۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۷

سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد:

شرایط جوی پایدار همراه با کاهش دما در اغلب استان‌ها

شرایط جوی پایدار همراه با کاهش دما در اغلب استان‌ها

داده‌های هواشناسی کشور شرایط جوی پایدار همراه با کاهش دما برای اغلب استان‌ها و ورود سامانه بارشی را پیش‌بینی می‌کند.

به گزارش میراث آریا، بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی طی روزهای شنبه ۲۳ و یکشنبه ۲۴ آبان ماه در اغلب مناطق کشور جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود و در شهرهای صنعتی و پر جمعیت بویژه تهران، کرج، اصفهان و اراک افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود. 

از اواخر وقت یکشنبه ۲۴ آبان ماه با نفوذ جریانات سرد شمالی ابتدا بر روی غرب سواحل دریای خزر، اردبیل، استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بارش رخ می‌دهد و در روزهای دوشنبه ۲۵ و سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه با تقویت سامانه بارشی برای شمال غرب، استان‌های ساحلی خزر، گلستان، ارتفاعات البرز و برخی نقاط شمال شرق کشور، وزش باد گاهی رعدوبرق، وزش باد در شمال شرق کشور و برخی نقاط سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود. 

بنابر اعلام سازمان هواشناسی روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه در برخی مناطق جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابر گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. 

طی سه روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و از اواخر روز یکشنبه ۲۴ تا سه شنبه ۲۶ آبان ماه دریای خزر مواج می‌شود.

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کد خبر 1405082301713
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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