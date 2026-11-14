به گزارش میراث آریا، بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی طی روزهای شنبه ۲۳ و یکشنبه ۲۴ آبان ماه در اغلب مناطق کشور جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود و در شهرهای صنعتی و پر جمعیت بویژه تهران، کرج، اصفهان و اراک افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

از اواخر وقت یکشنبه ۲۴ آبان ماه با نفوذ جریانات سرد شمالی ابتدا بر روی غرب سواحل دریای خزر، اردبیل، استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بارش رخ می‌دهد و در روزهای دوشنبه ۲۵ و سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه با تقویت سامانه بارشی برای شمال غرب، استان‌های ساحلی خزر، گلستان، ارتفاعات البرز و برخی نقاط شمال شرق کشور، وزش باد گاهی رعدوبرق، وزش باد در شمال شرق کشور و برخی نقاط سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

بنابر اعلام سازمان هواشناسی روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه در برخی مناطق جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان، شمال و شرق هرمزگان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابر گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

طی سه روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و از اواخر روز یکشنبه ۲۴ تا سه شنبه ۲۶ آبان ماه دریای خزر مواج می‌شود.

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