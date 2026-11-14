به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، طرح توسعه زیرساخت‌های گردشگری سواحل دریاچه ارومیه با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی و با هدف رونق گردشگری، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی منطقه وارد مرحله جدیدی شد.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، امروز، ۲۳ آبان‌ماه در نشست مشترک با رئیس اداره بنادر و دریانوردی دریاچه ارومیه و سرمایه‌گذار بخش خصوصی، ضمن اعلام حمایت از این طرح، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی برای تسریع در اجرای آن تأکید کرد.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده، سازمان بنادر و دریانوردی احداث اسکله‌ای استاندارد و سازگار با ملاحظات زیست‌محیطی دریاچه ارومیه را برعهده خواهد داشت و یک فروند کشتی گردشگری نیز به این مجموعه اختصاص می‌یابد.

بهسازی محدوده پل شهید کلانتری و ایجاد زیرساخت‌های خدماتی و گردشگری از دیگر بخش‌های این طرح است که با هدف تسهیل حضور و رفاه گردشگران پیش‌بینی شده است. همچنین تأمین امکانات رفاهی و بهداشتی، فضاهای اسکان، پارکینگ و سوغات‌سرا از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای ارتقای خدمات گردشگری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ساحلی دریاچه ارومیه است.

این طرح با آورده ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی و حمایت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بنادر و دریانوردی اجرا می‌شود و با تأکید استاندار آذربایجان‌غربی بر همراهی دستگاه‌های مسئول، صیانت از محیط زیست و رونق اقتصادی منطقه را دنبال می‌کند.

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