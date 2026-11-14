به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری و تجاری صنایع‌دستی کشور، از امروز ۲۳ آبان‌ماه تا ۲۹ آبان‌ماه در سالن غدیر شهر سمنان برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تصریح کرد: این رویداد ملی، زمینه‌ای استراتژیک برای تعامل میان هنرمندان، تولیدکنندگان، خریداران و علاقه‌مندان به هنر و فرهنگ است.

او افزود: در این نمایشگاه، ۱۱۸ غرفه اختصاصی برای عرضه محصولات و آثار هنری هنرمندان از استان‌های مختلف کشور پیش‌بینی شده است تا تنوع بالای صنایع‌دستی ایران در این پهنه، به خوبی به نمایش درآید.

تاجیک تشریح کرد: علاوه بر این، ۳۰ غرفه ویژه نیز برای معرفی و عرضه سوغات و خوراکی‌های بومی و محلی مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شده است تا تجربه‌ای کامل از فرهنگ و طعم‌های اصیل ایران برای بازدیدکنندگان رقم بخورد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به اهمیت اقتصادی این رویداد خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاه در مجتمع ورزشی غدیر سمنان، فرصتی بی نظیر برای بازاریابی و فروش محصولات هنرمندان، معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان‌های مختلف کشور و ایجاد پیوندهای تجاری میان تولیدکنندگان در سمنان است.

او در ادامه با اعلام زمان‌بندی دقیق برنامه گفت: آیین گشایش این نمایشگاه ملی امروز، ۲۳ آبان‌ماه در ساعت ۱۸:۰۰ برگزار خواهد شد و این رویداد از روز افتتاح تا روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه، به‌صورت روزانه از ساعت ۱۶ تا ۲۳ پذیرای تمامی علاقه‌مندان و هنردوستان خواهد بود.

تاجیک در پایان، از تمامی شهروندان و علاقه‌مندان دعوت کرد تا با حضور و حمایت خود از این نمایشگاه، نقش مهمی در حفظ و ترویج میراث فرهنگی و حمایت از معیشت هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی کشور ایفا کنند.

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