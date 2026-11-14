۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۶

میزبانی سمنان از هنر دست سراسر ایران؛

دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی با حضور ۱۴۸ غرفه در شهر سمنان آغاز شد

دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی با حضور ۱۴۸ غرفه در شهر سمنان آغاز شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اعلام جزئیات برگزاری دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی، از استقبال گسترده هنرمندان سراسر کشور برای نمایش آثار بی‌بدیل خود در شهر سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری و تجاری صنایع‌دستی کشور، از امروز ۲۳ آبان‌ماه تا ۲۹ آبان‌ماه در سالن غدیر شهر سمنان برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان  تصریح کرد: این رویداد ملی، زمینه‌ای استراتژیک برای تعامل میان هنرمندان، تولیدکنندگان، خریداران و علاقه‌مندان به هنر و فرهنگ است.

او افزود: در این نمایشگاه، ۱۱۸ غرفه اختصاصی برای عرضه محصولات و آثار هنری هنرمندان از استان‌های مختلف کشور پیش‌بینی شده است تا تنوع بالای صنایع‌دستی ایران در این پهنه، به خوبی به نمایش درآید.

تاجیک تشریح کرد: علاوه بر این، ۳۰ غرفه ویژه نیز برای معرفی و عرضه سوغات و خوراکی‌های بومی و محلی مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شده است تا تجربه‌ای کامل از فرهنگ و طعم‌های اصیل ایران برای بازدیدکنندگان رقم بخورد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به اهمیت اقتصادی این رویداد خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاه در مجتمع ورزشی غدیر سمنان، فرصتی بی نظیر برای بازاریابی و فروش محصولات هنرمندان، معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان‌های مختلف کشور و ایجاد پیوندهای تجاری میان تولیدکنندگان در سمنان است.

او در ادامه با اعلام زمان‌بندی دقیق برنامه گفت: آیین گشایش این نمایشگاه ملی امروز، ۲۳ آبان‌ماه در ساعت ۱۸:۰۰ برگزار خواهد شد و این رویداد از روز افتتاح تا روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه، به‌صورت روزانه از ساعت ۱۶ تا ۲۳ پذیرای تمامی علاقه‌مندان و هنردوستان خواهد بود.

تاجیک در پایان، از تمامی شهروندان و علاقه‌مندان دعوت کرد تا با حضور و حمایت خود از این نمایشگاه، نقش مهمی در حفظ و ترویج میراث فرهنگی و حمایت از معیشت هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی کشور ایفا کنند.

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کد خبر 1405082301716
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

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