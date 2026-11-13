۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۹

حضور سفیر همدلی صنعت برق ایران در اماکن تاریخی ارومیه

حضور سفیر همدلی صنعت برق ایران در اماکن تاریخی ارومیه

سفیر همدلی صنعت برق ایران در آذربایجان‌غربی، با حضور در اماکن و بناهای تاریخی ارومیه، ضمن آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هویتی این شهر، به معرفی و تبیین اهداف حرکت ملی قرار همدلی پرداخت.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در ادامه برنامه‌های حضور مجتبی یادگاری، سفیر همدلی صنعت برق ایران در آذربایجان‌غربی، او با حضور در اماکن و بناهای تاریخی ارومیه، ضمن آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هویتی این شهر، به معرفی و تبیین اهداف حرکت ملی قرار همدلی پرداخت.

سفیر همدلی صنعت برق ایران پس از برنامه حضور در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با هدف پیوند دادن پیام همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با هویت فرهنگی و تاریخی منطقه و انتقال پیام این حرکت ملی به بسترهای مختلف اجتماعی و فرهنگی در اماکن تاریخی ارومیه از جمله برج سه‌گنبد، مسجد جامع و ... حضور یافت.

حضور سفیر همدلی در اماکن تاریخی، گردشگری ارومیه، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری آذربایجان‌غربی و تأکید بر این پیام بود که همدلی، میراثی ارزشمند و سرمایه‌ای اجتماعی است که با مشارکت و همراهی مردم می‌تواند در مسیر ساخت آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه تداوم یابد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082301717
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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