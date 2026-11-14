به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم حاجی‌ابراهیمی گفت: نشست مشترک معاونت صنایع‌دستی استان با اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع‌دستی و انجمن صنایع‌دستی و سوغات اتاق بازرگانی گلستان، روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه در دفتر این معاونت برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان گلستان افزود: در این نشست، راهکارهای توسعه صادرات صنایع‌دستی، اعزام هیئت‌های تجاری به کشورهای همسایه و فراهم‌کردن زمینه گسترش تعاملات تجاری برای معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان بررسی شد.

او با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت رویدادهای تجاری بیان کرد: مشارکت فعال و مؤثر هنرمندان، تولیدکنندگان و تشکل‌های صنایع‌دستی در اکسپو گلستان از موضوعات مورد تأکید این نشست بود و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حضور گسترده فعالان این حوزه با همکاری بخش خصوصی و فعالان اقتصادی انجام شد.

حاجی‌ابراهیمی تصریح کرد: تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری استان، محور اصلی این نشست بود تا با همکاری تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، زمینه رونق تولید، توسعه بازارهای صادراتی و معرفی توانمندی‌های صنایع‌دستی گلستان فراهم شود.

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