به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی کاویان امروز شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۳ گفت: صدور مجوز «فروشگاه انحصاری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی» در سبزوار پس از طی مراحل قانونی و ثبت در درگاه ملی مجوزها، به‌عنوان نخستین مجوز رسمی با این عنوان تخصصی در شهرستان سبزوار صادر شده و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های قانونی و تخصصی عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در این شهرستان باشد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سبزوار ادامه داد: یکی از رویکردهای مهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با تولید، عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی از طریق صدور مجوزهای قانونی و تخصصی در بستر درگاه ملی مجوزهای کشور است.

او افزود: صدور مجوز فروشگاه انحصاری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی ایران، علاوه بر قانونمند کردن فعالیت مراکز عرضه محصولات هنری، فرصت مناسبی برای معرفی و فروش آثار اصیل هنرمندان، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمندان و بازار مصرف فراهم می‌کند.

کاویان با تأکید بر ضرورت تقویت زنجیره تولید تا عرضه و فروش صنایع‌دستی تصریح کرد: توسعه فروشگاه‌های تخصصی و دارای مجوز می‌تواند نقش مؤثری در رونق بازار صنایع‌دستی، ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد فعالان این حوزه و معرفی ظرفیت‌های ارزشمند هنری و فرهنگی سبزوار ایفا کند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سبزوار بیان کرد: حمایت از هنرمندان تنها به آموزش و تولید محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد بازار فروش پایدار و فراهم‌سازی زمینه عرضه مناسب محصولات نیز از الزامات توسعه صنایع‌دستی است و اداره میراث‌فرهنگی سبزوار در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های قانونی خود، پیگیری و حمایت از این مسیر را دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/