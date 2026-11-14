به گزارش میراث‌آریا به نقل از ستاد خبری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، ایوب آقاخانی در احکامی جداگانه، امین رهبر، فرزاد تقی‌لَر و حسین عبدالهی را به‌ترتیب، به عنوان مدیر بخش دیگرگونه‌های اجرایی، مدیر بخش نمایشنامه‌نویسی و مسئول پایش دانشجویی این دوره جشنواره منصوب کرد.

متن حکم دبیر جشنواره به امین رهبر مدیر بخش دیگرگونه‌های اجرایی، به شرح زیر است:

به‌نام آفریننده صحنه‌های گونه‌گون

هنرمند گرامی

جناب آقای امین رهبر

نمایش و نمایشگری مجموعه شگفت‌آوری است از رازها و معماها و پرسش‌ها و پاسخ‌های تودرتویی که خود، رنگین کمان می‌آفریند و تو را برابر گونه‌گونی تحیربرانگیزش به تداعی‌های سحرآمیز وا می‌دارد.

«چند ساحتی» دیدنِ بُروز و ظهور و همچنین تأثیرات هنرِ قدسی تئاتر، التزامی معقول می‌آفریند برای توجه ما به انواع جلوه‌گری‌اش در خارج از قاب صحنه و بیرون از پهنه محیط و میدان و خیابان.

نظر به تجریبات گرانسنگ شما در حوزه نمایشگری خارج از قالب‌های آشنا و تسلط شما به رویکردهای تجربی و دانشگاهی، همچنین پویایی نمایش در رسانه‌های همگانی، به عنوان «مدیر بخش دیگرگونه‌های اجرایی» چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب می‌شوید تا به یاری مدیران دو قسمت زیرمجموعه این بخش، در پویایی و تنوع‌بخشی به نمایش و نمایشگری و استفاده حداکثری از قابلیت‌های هنرمندان پهنه این سرزمین مفید و مؤثر باشید.

با آرزوی توفیق

ایوب آقاخانی

دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

امین رهبر متولد ۱۳۶۲ نویسنده، کارگردان و دارای مدرک دکترای فلسفه هنر به‌عنوان تهیه‌کننده، سردبیر و نویسنده برنامه‌ها و نمایش‌های رادیویی فعالیت داشته و در چندین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به‌عنوان مدیر بخش رادیو تئاتر مشغول فعالیت بوده است. از آثار او در بخش پژوهش می‌توان به دو مقاله علمی و پژوهشی در حوزه تئاتر و سینما و همچنین یک کتاب چاپ‌شده در این حوزه اشاره کرد. او ساخت چند فیلم کوتاه و اخذ جوایز بین‌المللی در این عرصه را در کارنامه دارد.

همچنین متن حکم فرزاد تقی‌لَر مدیر بخش نمایشنامه‌نویسی جشنواره چنین است:

به نام دوستدار خرد، کلمه و قلم

هنرمند گرامی

جناب آقای فرزاد تقی‌لَر

می‌گویم و به تاکید تصریح می‌کنم که بزرگترین و مهمترین پاره از پیکره هنر قدسی تئاتر را حوزه خلق اندیشه و واژه، فرم و محتوا و ریختار واژگانی آن یعنی «نمایشنامه» می‌دانم.

هر چند در گونه‌های دیگر و متن گریزِ «تئاتر» ظاهرا این گزاره به استثناء می‌رسد اما اگر واقع‌بین باشیم و پرهیز کنیم از لجاجت، آن گونه‌ها هم مرهون تنفس متن نانوشته‌ای هستند که شاید واژه‌گریز باشند اما اسکلت و ساروجِ همان متن را دارند.

با تأکید بر این اهمیت و با میل به نمایش رنگ‌های مختلف علایق و سلایق جاری بر ذهن و قلم نویسندگانِ این سرزمین، و توجه به تجربیات جنابعالی در این حوزه و آموزش و پژوهش و ترجمه‌اش به عنوان «مدیر بخش نمایشنامه‌نویسی» چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب می‌شوید.

به این امید که با حضور شما و دقت نظرتان، جاده‌های سنگلاخ، برای نوپویان و نوجویان و تازه‌واردان، «هموار» و برای ثابت قدمانِ این عرصه، «روشن‌تر و پرنورتر» شود.

به امید آن روز

ایوب آقاخانی

دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

فرزاد تقی‌لَر متولد ۱۳۵۶ تبریز و دارای مدرک دکترای پژوهش هنر، مدیر گروه رشته نمایش دانشگاه نبی اکرم تبریز، کارشناس و کارشناس ارشد رشته تئاتر بوده و نگارش و ترجمه کتاب و نمایشنامه‌ و کارگردانی نمایش‌های متعدد را در کارنامه فعالیت هنری خود دارد و به عنوان کارشناس و سرپرست گروه پژوهش نخستین مجله تئاتر تلویزیونی استان آذربایجان شرقی، نویسندگی و کارگردانی فیلم‌هایی پیرامون آثار و اندیشه‌های استاد اکبر رادی و نگارش ده‌ها مقاله علمی، پژوهشی از دیگر فعالیت‌های او محسوب می‌شود.

در حکم آقاخانی به حسین عبدالهی مسئول پایش دانشجویی جشنواره چنین آمده است:

به نام آفریننده خرد و دوستدار آگاهی جویان

هنرمند گرامی

جناب آقای حسین عبداللهی

هنر قدسی تئاتر در جهان این روزها بدون تأسی و تکیه بر دانشگاه و دانشجو و خردورزی و گعده‌های علم‌افزا حتما چیزی کم خواهد داشت.

بنابراین لازم است در غیبت رویدادهای انگیزه‌بخش و رقابتی و استعدادیاب برای جریان دانشگاهی یا کم‌فروغی این رویدادها، بزرگترین و فراگیرترین جشنواره‌ تئاتر این سرزمین، به چنین مهمی بی‌اعتناء نباشد. چیزی که از گام نخست دوره چهل و پنجم روی آن تاکید شد و در فراخوان این دوره، به جد به آن پرداخته شد.

نظر به اولویت‌بخشی به قسمت‌های مختلف این دوره از جشنواره به حوزه دانشجویی و دانشگاهی و عدم محدودیت این اولویت به یک بخش و با عنایت به تجربیات ارزنده شما در تعامل با دانشجویان و تاثیر در برگزاری رویدادهای مرتبط به تئاتر دانشگاهی، بدینوسیله به عنوان «مسئول پایش دانشجویی» چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب می‌شوید. امید است حضور و تکاپوی شما در این دوره، بخشی از رسالت فرهنگیِ اشاره شده را به فرجام رسانده، بر خاموشیِ راهِ پیش روی نسل جدید، نور و روشنی بیفکند.

به امید آن روز

ایوب آقاخانی

دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

حسین عبدالهی متولد ۱۳۵۸ اصفهان، نویسنده، کارگردان، بازیگر تئاتر، دانش‌آموخته کارشناسی بازیگری و کارگردانی از پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس است.

او پیش‌تر مدیر بخش دانشجویی‌ جشنواره تئاتر فجر، مدیر اجرایی و دبیر جشنواره تئاتر تجربه دانشگاه بوده و فعالیت به عنوان مدیر مرکز تئاتر تجربی دانشگاه تهران، دبیر انجمن علمی نمایش دانشگاه تهران، معاون اجرایی و دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی، دبیر اتحادیه هنر وزارت علوم، داور جشنواره دانشگاهی حرکت، دبیر اجرایی جشنواره دانشگاهی رویش، دبیر انجمن علمی نمایش دانشگاه تربیت مدرس را در کارنامه دارد.

چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری ایوب آقاخانی در بهمن ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

انتهای پیام/